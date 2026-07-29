Fed Mantiene la Tasa de Interés, pero Genera Controversia entre Miembros

La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos de América reveló hoy 29 de julio 2026 que se mantiene el rango en la tasa de interés, aunque la decisión generó controversia en al menos tres de sus miembros.

El recién nombrado presidente del banco central estadounidense, Kevin Warsh, se ha comprometido a reducir la inflación, que lleva más de cinco años sobre el objetivo de 2% de la Fed.