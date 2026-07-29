Economía

Fed Mantiene la Tasa de Interés, pero Genera Controversia entre Miembros

La Fed reveló este miércoles que se mantiene el rango de la tasa de interés en Estados Unidos

Edificio de la Reserva Federal el 1 de mayo 2020Edificio de la Reserva Federal el 1 de mayo 2020. Foto: Reuters

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La Fed mantiene la tasa de interés entre 3.50% y 3.75%, pero genera controversia

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