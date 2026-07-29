Fed Mantiene la Tasa de Interés, pero Genera Controversia entre Miembros

La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos de América reveló hoy 29 de julio 2026 que se mantiene el rango en la tasadeinterés, aunque la decisión generó controversia en al menos tres de sus miembros.
El recién nombrado presidente del banco central estadounidense, Kevin Warsh, se ha comprometido a reducir la inflación, que lleva más de cinco años sobre el objetivo de 2% de la Fed.
¿En cuánto está la tasa de interés en Estados Unidos?
De acuerdo con el informe de este miércoles, el rango de la tasa de interés en Estados Unidos está entre 3.50% al 3.75%.
La decisión suscitó el voto en contra de tres de los 12 miembros del Comité Federal de Mercado Abierto, encargado de fijar la política monetaria, quienes consideraron que era adecuado un aumento de un cuarto de punto porcentual.
De acuerdo con la agencia de noticias Reuters, los tres miembros de la junta —los presidentes de los bancos regionales de la Fed de Cleveland, Dallas y Mineápolis— también habían mostrado su desacuerdo en la última reunión de JeromePowell como presidente del banco central a finales de abril.
En la reunión de abril pasado se mostraron en contra de tasas más bajas.
Warsh ha dicho que no tiene "ninguna tolerancia" con una inflación que lleva más de cinco años sobre el objetivo del 2% de la Fed y que, hasta junio, se estaba acelerando por la guerra liderada por Estados Unidos contra Irán.
"La inflación sigue siendo alta en relación con el objetivo del 2% del Comité", señaló la Fed en un breve comunicado de política monetaria tras la reunión de dos días, en el que repitió palabra por palabra toda la evaluación de la economía contenida en la declaración del 17 de junio.