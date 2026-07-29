Ebrard Responde a Trump sobre el T-MEC: “Hoy por Hoy, Vamos Bien”

Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía, respondió hoy, 29 de julio de 206, a Donald Trump, presidente de Estados Unidos, quien el martes dijo que no quiere renovar el T-MEC, tratado comercial con México y Canadá.

En la conferencia mañanera de hoy, Marcelo Ebrard afirmó que “evidentemente cada semana hay que estar alertas, hay muchas cosas, vamos a ver qué sucede en los próximos meses, pero hoy por hoy, vamos bien”, en el marco de la revisión del T-MEC.

Ebrard apuntó que la semana pasada visitó México Jamieson Greer, representante comercial estadounidense, con quien “estamos trabajando muy de cerca con su equipo”; agregó que México tiene un mejor trato, “lo cual también explica por qué ha crecido nuestra exportación a Estados Unidos (…) por la integración entre los dos países”.

El secretario de Economía destacó que “México es el cliente número uno de Estados Unidos; nadie le compra más a Estados Unidos que México”.

Si se suma a China, Alemania y Japón, México compra más a Estados Unidos, “por eso hemos buscado mantener esa relación”, subrayó Ebrard.

¿Cuándo será la cuarta ronda de negociaciones por el T-MEC?

Ebrard señaló que la primera semana de septiembre de 2026 se realizará la cuarta ronda de negociaciones por el T-MEC, en Washington, en la que las delegaciones de México y Estados Unidos abordarán el resultado de la investigación bajo la sección 301 sobre capacidad productiva excedente en nuestro país.

“Lo que queremos lograr es que la posición de México siempre sea preferencial respecto a cualquier otro país, por eso se colocó la ronda la primera semana de septiembre, con el propósito ya de abordar o aterrizar o cerrar muchos acuerdos con Estados Unidos”, subrayó Marcelo Ebrard.

Aquí puedes ver la conferencia mañanera de hoy

RMT