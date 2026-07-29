Economía

Ebrard Responde a Trump sobre el T-MEC: “Hoy por Hoy, Vamos Bien”

“México es el cliente número 1 de Estados Unidos; nadie le compra más a Estados Unidos que México”, señala Marcelo Ebrard, secretario de Economía

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, en la conferencia mañanera de hoy, 29 de julio 2026Marcelo Ebrard, secretario de Economía, en la conferencia mañanera de hoy, 29 de julio 2026. Foto: Presidencia

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Marcelo Ebrard responde a Trump sobre el T-MEC: 'Hoy por hoy, vamos bien'. México sigue siendo el cliente número 1 de Estados Unidos. ¿Qué pasará en la cuarta ronda de negociaciones en septiembre?

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