Resultados Lotería Nacional Hoy 28 de Julio 2026: Lista de Números y Ganador del Premio Mayor

La Lotería Nacional celebra hoy el Sorteo Mayor 4022 que entrega 21 millones de pesos como Premio Mayor, y en N+ te damos a conocer la lista completa con todos los números que resultaron premiados este martes 28 de julio 2026.
El Sorteo Mayor 4022 rinde homenaje al 75 aniversario de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, cuya creación fue aprobada por el Consejo Universitario el 3 de mayo de 1951.
Debes saber que se celebra todos los martes y ofrece un total de 66 millones 99 mil pesos, repartidos en 18, 760 premios. Incluido el de 21 millones de pesos.
¿Dónde ver el Sorteo Mayor 4022 de Lotería Nacional y a qué hora inicia?
Si compraste un "cachito" para el Sorteo Mayor 4022 de la Lotería Nacional no te puedes perder la ceremonia de premiación de este martes 28 de julio 2026.
Los Niños Gritones darán a conocer la lista completa de números ganadores, así como los montos que obtuvieron.
Después de las 20:00 horas se darán a conocer los billetes que resultaron ganadores, aunque desde horas antes se podrá observar el proceso de preparación de las urnas de la Lotenal.
Para ver la ceremonia de premiación de este martes 28 de julio, puedes seguir los siguientes pasos:
Entra al canal de Youtube de la Lotería Nacional.
Da clic en el apartado de Sorteos Tradicionales.
Ve a la pestaña "En Directo".
Selecciona el video con la leyenda "Sorteo Mayor 4022: 75 Aniversario de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM".
Lista de Resultados de la Lotería Nacional Hoy 28 de julio 2026: Números ganadores
Mantente pendiente de los números que resulten ganadores durante esta noche, para ello debes ubicar el número de tu billete y estar no perder de vista a los Niños Gritones.
Será a partir de las 20:00 horas cuando en este apartado se enlisten todos los números que han resultado ganadores este martes 28 de julio de 2026. Incluido el afortunado que tuvo el premio de 21 millones de pesos.
El número 05412 obtiene premio de 21, 000, 000, Premio Mayor.
El número 23987 obtiene premio de 2,550,000 Segundo Premio.
El número 09816 obtiene premio de 900, 000.
El número 58443 obtiene premio de 240, 000.
El número 14454 obtiene premio de 240, 000.
El número 47689 obtiene premio de 240, 000.
El número 44288 obtiene premio de 240, 000.
El número 26152 obtiene premio de 120, 000.
El número 56693 obtiene premio de 120, 000.
El número 22304 obtiene premio de 120, 000.
El número 36107 obtiene premio de 120, 000.
El número 35407 obtiene premio de 120, 000.
¿Qué billete comprar para ganar 21 millones de pesos en el sorteo de hoy?
Si estás apuntando al premio mayor de 21 millones de pesos, debes comprar tres series (60 cachitos), cuyo costo total es de 1,800 pesos.
En cambio si decides sólo adquirir una serie (20 cachitos), puedes ganar hasta 7 millones de pesos.
Y si compraste sólo "un cachito", puedes ganar hasta 350 mil pesos.