Resultados Lotería Nacional Hoy 28 de Julio 2026: Lista de Números y Ganador del Premio Mayor

La Lotería Nacional celebra hoy el Sorteo Mayor 4022 que entrega 21 millones de pesos como Premio Mayor, y en N+ te damos a conocer la lista completa con todos los números que resultaron premiados este martes 28 de julio 2026.

El Sorteo Mayor 4022 rinde homenaje al 75 aniversario de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, cuya creación fue aprobada por el Consejo Universitario el 3 de mayo de 1951.

Debes saber que se celebra todos los martes y ofrece un total de 66 millones 99 mil pesos, repartidos en 18, 760 premios. Incluido el de 21 millones de pesos.

Se trata del penúltimo evento del Calendario de Sorteos de Julio 2026 de la Lotería Nacional, por lo que si aún no has consultado los resultados del Sorteo Mayor 4021, celebrado el pasado 21 de julio, aquí puedes ver la lista de resultados y premios.