Economía

Resultados Lotería Nacional Hoy 28 de Julio 2026: Lista de Números y Ganador del Premio Mayor

Si compraste "cachito" para el sorteo de este martes, aquí puedes consultar la lista completa de resultados de la Lotería Nacional y quién se llevó el Premio Mayor

Presentación del "cachito" del Sorteo Mayor 4022 de la Lotería Nacional Hoy 28 de julio 2026.¿Compraste "cachito" del Sorteo Mayor 4022 del Sorteo Mayor de la Lotería Nacional? Conoce cómo quedan los ganadores y premios de este martes 28 de julio 2026. Foto: Cuartoscuro.

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