Seguridad

Golpean y Despojan de su Arma a Militar en la Colonia Rosario de Chihuahua

Un elemento del Ejército fue agredido por dos hombres en la colonia Rosario, en Chihuahua. Los atacantes lo golpearon y le robaron su arma de cargo antes de escapar.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles 44 y Tamborel.Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles 44 y Tamborel. Foto: N+

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Militar agredido y despojado de su arma en su día franco en Chihuahua. Los atacantes huyeron en bicicleta. Operativo en curso para recuperar el arma y detener a los culpables.

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