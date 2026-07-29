Golpean y Despojan de su Arma a Militar en la Colonia Rosario de Chihuahua

Un elemento del Ejército Mexicano fue agredido y despojado de su arma de cargo por dos sujetos en la colonia Rosario, al sur de la ciudad de Chihuahua, lo que generó un operativo de los tres órdenes de gobierno para localizar a los responsables.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles 44 y Tamborel, donde inicialmente se reportó al número de emergencias a una persona lesionada, por lo que paramédicos de Urge acudieron al lugar para brindarle atención médica.

Al arribar, los cuerpos de emergencia confirmaron que la víctima era un elemento castrense de 35 años de edad, quien tiene su adscripción en Ciudad Juárez y se encontraba en su día franco al momento de la agresión.

De acuerdo con el testimonio del militar, fue interceptado por dos hombres que viajaban a bordo de una bicicleta, quienes presuntamente lo atacaron de manera sorpresiva.

Atacantes huyeron con el arma de cargo del militar

Según el relato de la víctima, uno de los agresores lo golpeó en la cabeza con una piedra, provocando que cayera al suelo. Una vez inmovilizado, ambos sujetos continuaron golpeándolo y posteriormente le quitaron su arma de cargo antes de escapar.

El militar presentó lesiones en la cabeza, un hombro y otras partes del cuerpo, por lo que recibió atención prehospitalaria tras quedar tendido sobre la banqueta sin poder incorporarse por sus propios medios.

Tras el ataque, elementos de distintas corporaciones de seguridad desplegaron un operativo en los alrededores de la colonia Rosario con el objetivo de localizar a los presuntos responsables y recuperar el arma robada.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han dado a conocer mayores avances en la investigación.