¿Dónde Llueve en CDMX y Edomex Hoy 28 de Julio? Lista Alcaldías y Municipios: Evita la Zona

Una tarde noche de lluvias se registra en distintos puntos de la capital del país y en municipios mexiquenses. De acuerdo con la Comisión del Agua del Estado de México hoy 28 de julio de 2026, debido los aguaceros en la zona de Atlacomulco, personal del Grupo Tláloc realizó el levantamiento de tapas de registro debido a las inundaciones por tormenta para facilitar el desfogue del agua.

Así Cayó enorme árbol en auto por lluvia en la Del Valle

Un árbol de más de 20 metro de altura cayó hoy sobre un auto en la Colonia del Valle tras la fuerte lluvia en distintos puntos de la CDMX, los bomberos laboran en seccionarlo

Lluvias fuertes y descargas eléctricas al poniente de CDMX

¿Dónde se registran lluvias fuertes?

Álvaro Obregón

Coyoacán

Miguel Hidalgo

Álvaro Obregón

Benito Juárez

Cuajimalpa

Gustavo A. Madero

Posponen por lluvia segundo juego Leones de Yucatán vs Diablos Rojos

Hoy en la noche, el segundo juego de la serie entre los Leones de Yucatán y los Diablos Rojos del México fue pospuesto por lluvia en la apertura de la tercera entrada con la pizarra 7-0.

Se reanudará el miércoles 29 de julio a las 16:00 horas.

Desalojan a usuarios de Línea 3 del Cablebús por tormenta eléctrica

A través de las redes sociales del Cablebús se informó hoy en la noche el desembarque de personas usuarias en la Línea 3 debido a la tormenta eléctrica registrada en la zona poniente.

“Una vez que las condiciones meteorológicas sean las adecuadas, reanudaremos la operación del servicio de manera habitual”, aseguraron.

Lluvia en Autopista Chamapa-Lechería

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) ha informado la presencia de lluvia en la Autopista Chamapa-Lechería, y se pide disminuir la velocidad y manejar con precaución.

Cae lluvia fuerte en Av. División del Norte y Municipio Libre

La lluvia cae con fuerza y gran intensidad sobre Avenida División del Norte y Municipio Libre, las autoridades capitalinas piden manejar con precaución.

Suspenden por lluvias Diablos Rojos del México vs Leones de Yucatán

El juego de los Diablos Rojos del México y los Leones de Yucatán fue momentáneamente suspendido por lluvia. Ambos equipos se enfrentan hoy martes 28 de julio de 2026 en el segundo juego de su serie por la Zona Sur de la Liga Mexicana de Béisbol.

Lluvias podrían intensificarse con descargas eléctricas en CDMX y Edomex

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica que las lluvias de hoy en la noche podrían intensificarse con descargas eléctricas en diversos puntos de la CDMX y del Edomex.

Metro CDMX activa marcha de seguridad

Debido a las lluvias generalizadas en la CDMX, el Metro activó la marcha de seguridad en las Líneas:

Línea 2

Línea 3

Línea 4

Línea 5

Línea 8

Línea 9

Línea 12

Línea A

Línea B

Se pide a los usuarios tomar en cuenta que esta medida reduce la velocidad de los trenes, de acuerdo con las autoridades, para un trayecto seguro.

Lluvia generalizada en CDMX

Se registra una lluvia generaliza de moderada a fuerte en distintos puntos de las 16 alcaldías de la CDMX hoy en la noche. Se concentra con más intensidad en estas zonas:

Eje Central Lázaro Cárdenas (Cuauhtémoc)

Cuajimalpa

Álvaro Obregón

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Azcapotzalco

Lluvias de consideración en los límites de las alcaldías Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc.

Llueve con fuerza en Oriente de la CDMX, en Puente de la Concordia

Comenzó a llover en el oriente de la CDMX, en la zona del Puente de la Concordia, alcaldía Iztapalapa. Personal del gobierno implementa acciones de resguardo en la zona.

Espectacular colapsa por lluvia y viento en Mexicaltzingo, Edomex

Una estructura publicitaria se desprendió y quedó sobre la barra de contención y cables de luz a la orilla de la vialidad, con dirección a Toluca, a la altura de Mexicaltzingo), afectando el carril de extrema derecha.

¿Dónde llueve en Edomex?

Zinacantepec

Toluca

Malinalco

Jocotitlán

Atlacomulco

Temoaya

Metepec

Santiago Tianguistenco

Además, se reportó caos debido a las fuertes lluvia en Toluca. Una tormenta ha ocasionado encharcamientos sobre Paseo Tollocan, dejando congestionamiento vial desde la ex Zona Militar con dirección a Zinacantepec.

¿Dónde llueve en CDMX?

En tanto, en la capital del país, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla por intensificación de vientos con rachas fuertes para la tarde y noche de este martes en las alcaldías:

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Tláhuac

Venustiano Carranza.

El Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC, ha dado a conocer que se esperan rachas de viento que podrían alcanzar los 50 a 59 km/h, en un periodo que abarca de las 16:55 a las 20:00 horas de este día.

Por ello se recomienda a la población guardar o retirar objetos que puedan caer por la acción de los vientos; evitar subir a azoteas, andamios o cornisas; mantenerse alejados de postes de telefonía o eléctricos, así como, extremar precauciones al conducir por la posible caída de ramas o árboles.

Lluvias débiles y moderadas en CDMX

Tláhuac

Tlalpan

Xochimilco

Iztapalapa

Sin embargo, se prevé que las condiciones para lluvias continúen durante la noche en la CDMX, las cuales pueden estar acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo.

Meteorológico pronostica lluvias fuertes y descargas eléctricas

Para las próximas horas se pronostican lluvias fuertes, descargas eléctricas y rachas de viento de 30 a 50 km/h en zonas del centro del país.

Conagua pronostica tormenta eléctrica en Edomex y CDMX

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), perteneciente a la Comisión Nacional del Agua pronostica que para las próximas se esperen lluvias fuertes, descargas eléctricas y rachas de viento de 30 a 50 km/h en zonas del centro del país, CDMX y Edomex.

HVI