Pronóstico del tiempo

¿Dónde Llueve en CDMX y Edomex Hoy 28 de Julio? Lista Alcaldías y Municipios: Evita la Zona

Debido a las lluvias generalizadas, el Metro CDMX ya activó la marcha de seguridad en al menos 9 líneas

¿Dónde Llueve en CDMX y Edomex Hoy 28 de Julio? Lista Alcaldías y Municipios: Evita la ZonaLluvias y viento tiran árbol sobre auto en colonia Del Valle, CDMX, 28 de julio de 2026. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la CDMX activó la Alerta Amarilla por intensificación de vientos con rachas fuertes para la tarde y noche de este martes

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+