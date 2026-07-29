¿Dónde Están las Tostadas de 10 Pesos Virales? Come Rico y Rápido en el Centro de la CDMX

Los pasillos del Metro CDMX esconden un tesoro para quienes buscan comer rico y barato: Las Tostadas de la 8. Y en N+ te contamos dónde están las tostadas virales que puedes comer por tan sólo 10 pesos y qué tan picantes están las salsas.
Para llegar debes adentrarte al corazón de la Ciudad de México (CDMX), especificamente a su centro histórico. Qué mejor si estás de paso por los pasillos de la Línea 8 del Metro, será en el transbordo de la Estación Salto del Agua donde ubiques el puesto.
En cambio, si estás caminando por Eje Central y te sorprende el antojo, debes ubicar el cruce con José María Izazaga, y bajar hacia la estación Salto del Agua del Sistema de Transporte Colectivo (STC).
La fila de gente que se forma para recibir su pedido de tostadas, te indicará a dónde debes acercarte. La garantía es 3B: buenas, bonitas y baratas.
Aunque no es la única joya en CDMX, en La Colonia Guerrero también están "los Machetes Amparito", y aquí te contamos todo sobre estos antojitos.