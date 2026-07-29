¿Dónde Están las Tostadas de 10 Pesos Virales? Come Rico y Rápido en el Centro de la CDMX

Los pasillos del Metro CDMX esconden un tesoro para quienes buscan comer rico y barato: Las Tostadas de la 8. Y en N+ te contamos dónde están las tostadas virales que puedes comer por tan sólo 10 pesos y qué tan picantes están las salsas.

Para llegar debes adentrarte al corazón de la Ciudad de México (CDMX), especificamente a su centro histórico. Qué mejor si estás de paso por los pasillos de la Línea 8 del Metro, será en el transbordo de la Estación Salto del Agua donde ubiques el puesto.

En cambio, si estás caminando por Eje Central y te sorprende el antojo, debes ubicar el cruce con José María Izazaga, y bajar hacia la estación Salto del Agua del Sistema de Transporte Colectivo (STC).

La fila de gente que se forma para recibir su pedido de tostadas, te indicará a dónde debes acercarte. La garantía es 3B: buenas, bonitas y baratas.

Aunque no es la única joya en CDMX, en La Colonia Guerrero también están "los Machetes Amparito", y aquí te contamos todo sobre estos antojitos.

Si tu plan involucra más tiempo, en una nota previa ya te dimos recomendaciones de qué hacer en los Barrios Mágicos de CDMX.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Tostadas de la 8, Una Parada Obligada a Medio Transbordo

Las Tostadas de la 8, sinónimo de comer rico por 10 pesos

Tinga, pata o picadillo, sin importar cuál sea el guisado de tu elección, cada tostada tiene un costo de 10 pesos. Y por supuesto, llevan lechuga, crema y queso.

Dado que en gustos se rompen géneros, tienes distintas salsas a elegir: mientras que la verde está relativamente picante, la roja tiene fama de ser la más potente.

La dinámica para hacer tu pedido consiste en formarte para que te tomen tu orden, pagar y posteriormente hacer fila en el otro lado para que te entreguen tus tostadas.

Horarios y precios de las Tostadas de las 8

El servicio inicia desde las 13:00 horas y concluye a las 20:00 horas, o hasta que se acaben los guisados.

Así que los precios quedan de la siguiente manera:

Tostadas: 10 pesos

Tinga.

Picadillo.

Pata.

Agua de sabor: costo según el tamaño

1/4 litro: 10 pesos.

1/2 litro: 20 pesos.

Conoce la ubicación de las Tostadas de la 8, en Ciudad de México. Foto: Nmás.

SARR