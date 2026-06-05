Los Machetes Amparito: Así Son las Quesadillas Gigantes de la Guerrero

La Ciudad de México es famosa por su gastronomía callejera, pero hay un rincón en la colonia Guerrero que desafía el apetito de cualquiera. Hablamos de Los Machetes de Amparito, las legendarias quesadillas gigantes de 70 centímetros que es emblema de la cultura culinaria de la CDMX.

Si te preguntas dónde comer en la colonia Guerrero o buscas los mejores antojitos mexicanos en CDMX, este local con más de medio siglo de sabor es una parada obligatoria.

Las quesadillas en Los Machetes Amparito miden 70 cm y tiene rellenos tradicionales y de temporada. Foto: N+

Una Historia de Sabor que Nació en 1964

Este barrio es uno de los de mayor tradición e historia de la capital; lugar de encuentro de artistas, músicos, deportistas y grandes de la cultura mexicana. Justo a dos cuadras de la estación del Metro Guerrero, en la calle Héroes, nació un platillo que revolucionó la comida urbana.

Este restaurante inició como un local más de quesadillas en 1964. Doña Amparo Montoya, actual dueña, fue su suegra quien empezó el negocio. Pero la creatividad y la necesidad de satisfacer el hambre de los trabajadores de la zona dieron origen a una genialidad: estirar la masa hasta conseguir la forma de un machete.

Doña Amparo Montoya dice que el secreto de su éxito no es solo el tamaño, sino el amor y la resistencia de ofrecer un producto de buena calidad a precios accesibles para la gente de este barrio.

¿De qué están rellenos Los Machetes Amparito?

La magia de Los Machetes Amparito radica en su versatilidad. En sus 70 centímetros de longitud puedes combinar los guisos tradicionales de la cocina mexicana.

Guisados de Cajón (Los Clásicos):

Tinga de pollo o res

Chicharrón prensado

Picadillo

Huitlacoche

Requesón

Sesos

Champiñones

Flor de calabaza

Especialidades de Temporada:

Doña Amparo ha sabido innovar con el tiempo, por lo que dependiendo de la época del año, puedes rellenar tu machete con platillos de alta cocina mexicana como:

Romeritos (Navidad y Semana Santa)

Chiles en Nogada (durante las fiestas patrias)

Chiles rellenos

Tip de experto: Si no puedes decidirte por un solo sabor, pide el Machete Combinado (o "cubano"), que lleva una mezcla de todos los guisos con una buena dosis de queso Oaxaca.

De la Colonia Guerrero para el Mundo

Con más de 50 años de historia, la fama de Los Machetes de Amparito ha cruzado fronteras. Paladares de distintas partes del mundo —desde turistas norteamericanos y europeos hasta reconocidos chefs— visitan este local en la Guerrero buscando el reto de acabarse una de estas piezas.

Además, el concepto ha sido tan exitoso que ha salido de su icónico local para conquistar eventos de moda callejera, festivales de música y conciertos masivos, consolidándose como un símbolo de la identidad chilanga.

Si visitas la CDMX o eres un local en busca de una experiencia culinaria auténtica, no puedes dejar de visitar a Doña Amparito.

Machetes Amparito