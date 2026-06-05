Los Machetes Amparito: Así Son las Quesadillas Gigantes de la Guerrero

En la colonia Guerrero hay un rincón famoso por sus legendarias quesadillas: Los Machetes de Amparito, un emblema de la gastronomía urbana

Los Maches de Amparito deleita los paladares de mexicanos y extranjeros en la colonia Guerrero, CDMXLos Maches de Amparito deleita los paladares de mexicanos y extranjeros en la colonia Guerrero, CDMX. Foto: N+

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Descubre Los Machetes Amparito en la colonia Guerrero: quesadillas gigantes de 70 cm que desafían el apetito. Un emblema de la comida urbana en CDMX desde 1964. ¿Te atreves a probarlas?

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