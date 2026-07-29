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¿Cómo Saber Si un Huevo Está Malo? Las 3 Pruebas para Evitar Intoxicaciones

Existen tres pruebas sencillas que puedes hacer en casa para saber si un huevo aún es seguro para el consumo

¿Cómo Saber Si un Huevo Está Malo?. Foto: Cuartoscuro¿Cómo Saber Si un Huevo Está Malo?. Foto: Cuartoscuro

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Evita riesgos con huevos en mal estado: aprende a identificar su frescura con la prueba del agua, olfato y revisión visual.

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