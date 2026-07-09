¿Qué Alimentos Tienen Fibra y Por Qué Son Indispensables para Prevenir la Diabetes?

Te decimos qué alimentos aportan más fibra, nutriente indispensable para mantener una microbiota intestinal saludable y prevenir la diabetes tipo 2

Alimentos con fibra¿Qué alimentos tienen fibra y ayudan a prevenir la diabetes tipo 2? Foto: Pexels

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¿Sabías que la falta de fibra puede contribuir a la diabetes tipo 2? Conoce los alimentos que aportan fibra y cómo mantener una microbiota saludable para prevenir enfermedades.

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