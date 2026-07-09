¿Hay Clases SEP el Viernes 10 de Julio? Estos Niños de Primaria-Secundaria Descansan en México

Checa si hay suspensión de clases SEP este 10 de julio 2026, qué alumnos salen de vacaciones el viernes y cuándo es el último día de escuelas para el resto de México.

Hay clases el viernes 10 de julio 2026 qué niños de primaria y secundaria salen de vacaciones SEPMiles de alumnos terminan su ciclo escolar 2025-2026 este viernes. Foto: Cuartoscuro

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