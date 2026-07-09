¿Hay Clases SEP el Viernes 10 de Julio? Estos Niños de Primaria-Secundaria Descansan en México

Muchos estudiantes ya concluyeron su ciclo escolar, pero otros no, por eso es momento de responder a la pregunta de si el viernes 10 de julio hay clases en México, pues miles de niños de preescolar, primaria y secundaria salen de vacaciones, justo días antes de lo que establece el calendario de la SEP 2025-2026.

Para que los padres de familia estén pendientes de la fecha oficial del próximo regreso a clases, en una nota ya te dijimos cuándo sale el calendario escolar de la SEP 2026-2027 y qué niños de educación básica salen de vacaciones este viernes 10 de julio en México.

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¿Hay clases el viernes 10 de julio?

El actual calendario de la SEP indica que este viernes 10 de julio 2026 sí hay clases en horario habitual para la gran mayoría de estudiantes de nivel preescolar, primaria y secundaria. Los únicos alumnos que no van a tener actividades escolares ese día son los siguientes:

Niños de educación básica de Colima, Yucatán y Tlaxcala , pues estos estados adelantaron el fin de ciclo escolar y ya están de vacaciones desde hace unos días.

Los alumnos SEP de Sinaloa, Tamaulipas y Guanajuato salen de vacaciones este viernes 10 de julio.

¿Cuándo es el último día de clases en México?

Debido a que la gran mayoría de alumnos sigue con actividades en la escuelas, el último día de clases es el miércoles 15 de julio 2026, para los estudiantes de educación de todo el país. Eso significa que estamos a menos de una semana para que concluyan las labores educativas.

Recordemos que en zonas como la la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) determinaron no hacer cambios en las fechas del calendario escolar 2025-2026, por lo que el fin del ciclo escolar se mantuvo tal y como estaba.

Por ahora se desconocen los días de vacaciones que van a tener los alumnos de la SEP, una vez que terminen las clases del ciclo escolar 2025-2026 en México, pero se espera que durante los próximos días se anuncie el próximo calendario estudiantil.

AO