Alumnos Quedan Atrapados durante Inundación de Escuela en Coronango, Puebla

La tarde de este jueves 25 de junio de 2026 cayó una fuerte lluvia en la zona conurbada del estado de Puebla, siendo Coronango uno de los municipios más afectados.

En la junta auxiliar de San Francisco Ocotlán varios inmuebles resultaron inundados, entre los que se destaca la Escuela Primaria Emiliano Zapata, donde el nivel del agua subió impidiendo a los alumnos abandonar el sitio.

Inundación deja atrapados alumnos en escuela primaria Emiliano Zapata de Coronango, Puebla

Fue aproximadamente a las 16:00 horas de este jueves que cayó un fuerte aguacero en el municipio poblano de Coronango, dejando afectaciones y zonas inundadas.

La subida del nivel de agua, especialmente en la junta auxiliar de San Francisco Ocotlán donde quedaron incomunicados a estudiantes de la Escuela Primaria Emiliano Zapata, quienes no pudieron salir del plantel.

Tras varios minutos de espera, los alumnos fueron evacuados tras la inundación provocada por la lluvia de este jueves en San Francisco Ocotlán en el municipio de Coronango.

Para su rescate fue necesario el uso de camiones de carga pesada para sacar a los niños del turno vespertino. Una vez afuera de la escuela, el gobierno municipal comenzó labores de desazolve para retirar el tapón que obstruía la tubería de agua pluvial de la calle.

Lluvias dejan daños en 20 viviendas de Xicotepec, Puebla

Las fuertes lluvias que cayeron el pasado 22 de junio sobre la Sierra Norte de Puebla dejaron daños importantes en algunas zonas, principalmente en el municipio de Xicotepec.

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De acuerdo con las autoridades, la junta auxiliar de El Tepetate, de la demarcación antes mencionada, fue la que registró más familias damnificadas ya que 20 viviendas resultaron afectadas.

Con información de N+

GMAZ