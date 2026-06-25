Alumnos Quedan Atrapados durante Inundación de Escuela en Coronango, Puebla

Tras la fuerte lluvia el nivel del agua subió en la Primaria Emiliano Zapata de San Francisco Ocotlán, impidiendo a los estudiantes poder salir.

Alumnos Atrapados Lluvia Inundación Escuela Primaria San Francisco Ocotlán Coronango PueblaFoto: Gobierno Municipal de Coronango

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Emergencia en Coronango: la Primaria Emiliano Zapata quedó inundada, dejando a estudiantes atrapados. Padres exigen apoyo para evacuar. Sigue las actualizaciones.

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