Cambio climático

Lluvias Causan Caída de la Barda Perimetral del Residencial Balcones de Campestre en León

Las fuertes lluvias que sorprendieron a leoneses la noche del pasado jueves, entre otras afectaciones, derribaron la barda perimetral del residencial Balcones del Campestre en León.

Las fuertes lluvias que sorprendieron a leoneses la noche del pasado jueves en León.Las fuertes lluvias que sorprendieron a leoneses la noche del pasado jueves en León. Foto: N+

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Las lluvias en León no solo derribaron una barda de 30 metros, sino que también causaron tráfico e inundaciones, entre otras afectaciones en la ciudad.

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