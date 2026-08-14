Lluvias Causan Caída de la Barda Perimetral del Residencial Balcones de Campestre en León

La lluvia intensa registrada la noche del jueves en León provocó el colapso de una barda perimetral del residencial Balcones del Campestre.

Cuyos escombros cayeron sobre los carriles del bulevar camino a Comanja con dirección al libramiento José María Morelos, cerca del parque Metropolitano.

El reporte se recibió alrededor de las 10:30 de la noche y, según Protección Civil, la acumulación de agua en la zona y el reblandecimiento del suelo por las lluvias recientes.

Fue un tramo de alrededor de 30 metros de barda el que se derrumbó

En particular en el desfogue que converge en calle Hacienda Arroyo, provocaron que un tramo de aproximadamente 30 metros de largo por tres de altura cediera.

Además la parte baja del libramiento Morelos a la altura del bulevar Clouthier, también se vió afectada pues quedó escombro y parte de deslave del cerro.

Foto: N+

Por lo que también se trabajó en esa zona para poder retirar todas las piedras, arena y grava en el lugar.

Suspensión de eventos deportivos, inundaciones, tráfico pesado, causaron las lluvias

Además de la caída de la barda, las fuertes lluvias también causaron intenso tráfico en distintas zonas de León, ya que conductores por precaución bajaron la velocidad.

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Las inundaciones y encharcamientos en vialidades de diversos bulevares y calles, también ayudaron a que se provocará tráfico vehicular.

Un partido de beisbol profesional también se tuvo que suspender por la fuerza con la que se registró la lluvia de la noche del pasado jueves 13 de agosto.