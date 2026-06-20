Auto Cae a Socavón durante Intensa Lluvia en la Ciudad de Puebla

Se formó un nuevo socavón de gran tamaño cerca del puente La María con sentido al Boulevard Hermanos Serdán en la ciudad de Puebla.

Auto cae en socavón de La María en Puebla.Foto: The Choula Film

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¡Impactante! Un auto cae en un enorme socavón tras lluvias en Puebla. Autoridades intervienen mientras ciudadanos exigen soluciones. Descubre más sobre este incidente.

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