Auto Cae a Socavón durante Intensa Lluvia en la Ciudad de Puebla

La noche de este 19 de junio una fuerte lluvia sorprendió en la capital de Puebla, lo que generó inundaciones, derrumbes de árboles y otros incidentes, entre ellos la formación de un nuevo socavón de gran tamaño cerca del puente de La María.

Debido a la fuerte tormenta, un automóvil quedó atrapado en este enorme hoyo que se formó con dirección al Boulevard Hermanos Serdán.

Testigos del incidente dieron aviso al cuerpo de emergencias al ver que al menos la mitad del vehículo estaba al interior del agujero.

Al lugar arribaron elementos de Protección Civil Municipal y personal de tránsito quienes abanderaron la zona para prevenir otro accidente y procedieron con el retiro de la unidad con apoyo de una grúa.

Auto cae en enorme socavón cerca del puente La María en Puebla; Piden intervención

El hecho se hizo viral en redes sociales debido a la magnitud del socavón, por lo que automovilistas pidieron la intervención de las autoridades ante estas afectaciones que pueden presentarse por el reblandecimiento de las vialidades.

Afortunadamente no se reportaron lesionados por la caída del automóvil, no obstante, las autoridades competentes no han dado a conocer detalles por lo que aún se desconoce el origen de este socavón.

Caída de diez árboles y siete viviendas afectadas por lluvias en Puebla

Por otro lado, derivado de la tormenta registrada en Puebla y estados aledaños, se registró la caída de diez árboles sobre la carretera federal Pachuca–Tuxpan, por lo que se presentó el cierre parcial de la vialidad.

Además, se reportó el desbordamiento de un arroyo en la comunidad de San Bernardino Lagunas, Vicente Guerrero, lo que dejó severas afectaciones en vialidades y viviendas.

🌊 El @Gob_Puebla, a través de esta Coordinación, atendió el desbordamiento de un arroyo en la comunidad de San Bernardino Lagunas, Vicente Guerrero, donde el flujo de agua afectó diversas vialidades y viviendas.#PorAmorAPuebla pic.twitter.com/iY0rzAd3Ma — PC Estatal Puebla (@PCGobPue) June 20, 2026

La Coordinación de Protección Civil Estatal atendió esta emergencia, la cual dejó al menos siete viviendas dañadas por inundaciones y la obstrucción de caminos por desprendimiento de lodo y rocas, las cuales fueron atendidas por la Unidad Médica Rural. Personal coordinó acciones para la reapertura de caminos, se emplearon máquinas retroexcavadoras.

Con información de N+

MCS