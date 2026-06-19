Incendio Envuelve en Llamas a una Caja de un Tráiler en Puebla

Un vehículo se consumió casi por completo cuando se encontraba estacionado en la colonia Real Guadalupe de la ciudad de Puebla.

Incendio de caja en la colonia Real Guadalupe Puebla.Foto: PC Puebla

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Incendio en la colonia Real Guadalupe de Puebla: un tráiler queda casi destruido. Bomberos actúan rápido y evitan lesiones. ¿Qué sucedió?

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