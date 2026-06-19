Incendio Envuelve en Llamas a una Caja de un Tráiler en Puebla

Se registró un incendió que consumió gran parte de un vehículo pesado en la colonia Real Guadalupe de la ciudad de Puebla; Bomberos se movilizaron para atender la emergencia.

Testigos del siniestro dieron aviso al número de emergencias 9-1-1, las inmensas llamas salían de la caja del tráiler sin poder ser controladas por lo que se temía que se extendieran a otras zonas.

Al lugar arribaron elementos de Protección Civil junto a la Policía Estatal Bomberos, quienes lograron controlar el fuego y liquidarlo en su totalidad.

Se incendia el 70% de un vehículo en la colonia Real Guadalupe de Puebla

De acuerdo a las autoridades, se quemó al 70% de la unidad por lo que representó casi su pérdida total, además, dieron a conocer que el conductor o dueño del vehículo no se encontraba en lugar.

Afortunadamente, este incendio no dejó lesionados, sin embargo, se llevan acabo las diligencias para conocer las causas que habrían originado las llamas.

🔥 El @Gob_Puebla atendió un incendio de vehículo en la colonia Real Guadalupe, Puebla.

🚛 Se quemó al 70%, el responsable de la unidad no fue localizado.

🧯 En conjunto con Policía Estatal Bomberos se controló el fuego; sin lesionados.#PorAmorAPuebla pic.twitter.com/lJZlZYVSza — PC Estatal Puebla (@PCGobPue) June 19, 2026

Socavón genera alarma en vecinos de la colonia Independencia Caleras en Puebla

Vecinos de la colonia Independencia Caleras, en la capital poblana, enfrentan dos problemas que complican la movilidad y representan un riesgo para la salud y la seguridad de quienes transitan por la zona.

El primero de ellos es un socavón de grandes dimensiones ubicado sobre la lateral de la carretera federal Puebla–Tlaxcala y el Boulevard Hermanos Serdán, metros antes del puente de La María y la Gaza de incorporación a la autopista México–Puebla.

De acuerdo con los habitantes, el hundimiento mide aproximadamente dos metros y medio de largo por casi dos metros de ancho, y se ha convertido en un peligro constante para automovilistas, transportistas y motociclistas.

Incluso, aseguran que varios vehículos han resultado afectados al caer o golpearse con el desperfecto, debido a que se encuentra en un punto de alta circulación vehicular. Pero ese no es el único problema, los vecinos también denuncian encharcamientos severos que se presentan de manera constante en la zona, situación que atribuyen a que una empresa habría obstruido el sistema de drenaje.

Esta situación ha provocado la acumulación de agua y la formación de una especie de laguna, lo que genera malos olores, contaminación y la proliferación de mosquitos, además de afectar el tránsito de peatones y vehículos.

Ante este panorama, los habitantes piden la intervención de autoridades municipales, estatales y federales para atender ambas problemáticas y evitar que se registren accidentes o afectaciones mayores durante la temporada de lluvias.

Con información de N+

MCS