Hombre es Asesinado con Arma Blanca Durante Reunión en Monterrey, Nuevo León

Un hombre fue asesinado con un arma blanca luego de que se registrara una supuesta pelea al interior de un domicilio ubicado en el cruce de las calles Derechos Sindical y Julio Camelo, en la colonia Burócratas Municipales, en el municipio de Monterrey, Nuevo León.

Los hechos habrían ocurrido durante la madrugada de este sábado 8 de agosto, cuando se llevaba a cabo una reunión al interior de un domicilio. Una aparente discución fue lo que generó que uno de los sujetos atacara a la víctima con un arma blanca, generando su fallecimiento.

Fueron testigos quienes pidieron el apoyo de las autoridades de seguridad y paramédicos, quienes a su llegada, se confirmó que la víctima ya no contaba con signos vitales. Elementos de la Policía de Monterrey de inmediato acordonaron este punto y resguardaron el domicilio donde sucedieron los hechos.

Investigan muerte de hombre tras reunión en colonia Burócratas Municipales

Hasta el momento no se han dado más detalles sobre el sujeto fallecido, por lo que hasta el momento se desconoce su identidad. En este domicilio se reportó que una persona más resultó lesionada, pero se negó a recibir atención médica.

Se espera que sea durante las próximas horas cuando las autoridades revelen más detalles sobre este asesinato. Agentes de investigación entrevistaron a vecinos de esta propiedad para tratar de esclarecer esta situación. Los elementos ya se encuentran en búsqueda de cámaras de seguridad para identificar al presunto responsable.