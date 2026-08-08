Seguridad

Hombre es Asesinado con Arma Blanca Durante Reunión en Monterrey, Nuevo León

Fue en la colonia Burócratas Municipales donde se reportó la muerte de una persona, quien fue atacada con un arma blanca al interior de una propiedad

Asesinan a hombre en Burócratas MunicipalesAutoridades continúan las investigaciones tras el asesianto de un hombre en Burócratas Municipales. Foto: N+

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