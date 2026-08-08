Realizan Cateos en Seis Propiedades en la Colonia Industrial en Monterrey, Nuevo León

La mañana de este sábado 8 de agosto autoridades estatales y federales llevaron a cabo un cateo en al menos seis domicilios ubicados en la colonia Industrial, en el municipio de Monterrey, Nuevo León. La movilización generó la atención de vecinos, tras la presencia de múltiples unidades de las corporaciones de seguridad.

Este despliegue ocurrió sobre la calle Bocanega, donde participaron elementos de Fuerza Civil, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y Binomios Caninos, quienes mantuvieron presencia en distintos puntos mientras se realizaban las revisiones en los seis inmuebles.

En dos de los seis domicilios cateados se localizaron diversas sustancias ilícitas, mientras que en el lugar también arribó una grúa para asegurar al menos una camioneta que se encontraba en la zona. Los agentes de investigación continúan revisando un par de vehículos más, por lo que se espera que también sean remolcados.

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Continuarán cateos en colonia Industrial

Tras estos cateos, la calle Bocanegra permanecerá cerrada a la circulación, mientras que otras vialidades al interior de la colonia también presentaron restricciones, por lo que autoridades de sgeuridad pidieron a vecinos y automovilistas tomar rutas alternas.

Se informó que las autoridades se trasladarían posteriormente a la calle Jesús Flores Alba, donde también se realizarían cateos en otros domicilios, por lo que los cierres viales continuarán durante el resto del día. Se espera que en las próximas horas se dé a conocer el resultado completo de estos seis cateos realizados en la colonia Industrial.