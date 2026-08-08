Seguridad

Realizan Cateos en Seis Propiedades en la Colonia Industrial en Monterrey, Nuevo León

Autoridades federales y estatales llevan a cabo un cateo múltiple en la colonia Industrial

Cateos en colonia IndustrialAutoridades llevaron a cabo un cateo múltiple en colonia Industrial. Foto: N+

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