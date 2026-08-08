Internacional

El Cáncer de Joe Biden se Ha Extendido a Otras Partes de su Cuerpo, Revela su Hijo

Hunter Biden lució emotivo durante una amplia entrevista, al hablar del estado de su padre, y describió que es muy triste verlo.

Joe Biden, expresidente de Estados UnidosEl expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, en una de sus más recientes apariciones. Foto: AP
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