Tráiler Impacta Barda en Xomali y Afecta Servicio del Tren Ligero CDMX

El Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México informó que la operación en ambos sentidos del Tren Ligero fue suspendido, luego de que un tráiler impactara la barda perimetral en el crucero de Xomali.

El percance ocurrió en las inmediaciones de esta zona del sur de la Ciudad de México y provocó afectaciones a la circulación del Tren Ligero, debido a que la unidad de carga quedó atravesada en el tramo donde circulan los trenes.

De acuerdo con la información difundida por el organismo capitalino, hasta el momento no se reportan personas lesionadas por el accidente. Autoridades acudieron al sitio para atender la emergencia y realizar las labores correspondientes.

La afectación ocurre en uno de los tramos utilizados por el Tren Ligero en su recorrido hacia el sur de la capital, por lo que los usuarios deberán considerar posibles retrasos y cambios en sus traslados.

Imágenes compartidas por usuarios en redes sociales muestran al tráiler atravesado en el tramo cercano al crucero de Xomali, lo que impide el paso normal de las unidades del Tren Ligero que circulan en dirección hacia Estadio Azteca.

Policías acordonan la zona tras accidente

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al lugar para acordonar la zona y evitar mayores complicaciones en la circulación vehicular mientras se atiende el percance.

Las autoridades mantienen la atención en el punto para retirar la unidad y restablecer las condiciones necesarias para que el servicio del Tren Ligero pueda operar con normalidad.

Hasta el momento, las autoridades no han informado cuánto tiempo permanecerá el servicio provisional ni la hora en que se reanudará completamente la circulación en el tramo afectado.