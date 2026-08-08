Movilidad

Tráiler Impacta Barda en Xomali y Afecta Servicio del Tren Ligero CDMX

Policías de la SSC acordonaron la zona; hasta ahora no se reportan personas lesionadas por el percance

Tráiler Impacta Barda en Xomali y Afecta Servicio del Tren Ligero. Foto: @STECDMXTráiler Impacta Barda en Xomali y Afecta Servicio del Tren Ligero. Foto: @STECDMX
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