Seguridad

Cae Guadalupe N, Apoderada de Ingemar, Ligada a Red de Huachicol Fiscal de Ernesto Ruffo

Guadalupe 'N' fue localizada y aprehendida en la colonia Chapultepec Morales, en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México,

Detienen a Guadalupe Hernández Hinojosa, apoderada legal de IngemarGuadalupe "N", Presuntamente Ligada a Contrabando de hidrocarburo. Foto: FGR
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