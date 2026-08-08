Cae Guadalupe N, Apoderada de Ingemar, Ligada a Red de Huachicol Fiscal de Ernesto Ruffo

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC) cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Guadalupe 'N', apoderada legal de Ingemar, por presunta relación con una red criminal dedicada al contrabando de hidrocarburos.

A través de un comunicado, la FGR señaló que, como resultado de las acciones coordinadas con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) solicitó y obtuvo el mandamiento judicial en contra de esta mujer, por su probable participación en los delitos de contrabando y delincuencia organizada.

Guadalupe 'N' fue localizada y aprehendida en la colonia Chapultepec Morales, en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, para que posteriormente fuera puesta a disposición de la autoridad judicial que la requirió.

Cabe recordar que, en cumplimiento a la Estrategia Nacional contra la Extracción Ilegal, Robo y demás Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, en julio de 2025, fueron localizados 33 ferrotanques abandonados en inmediaciones del municipio de Ramos Arizpe, Coahuila.

Reconstrucción de operaciones de una red de contrabando de hidrocarburos

Derivado de ello, personal de la FGR, en coordinación con la SSPC, la AIC, Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Coahuila, con apoyo de la Comisión Nacional de Energía y Petróleos Mexicanos (Pemex), llevó a cabo la toma de muestras, la cual determinó la presencia positiva de hidrocarburos.

Al continuar las investigaciones, fue posible reconstruir el esquema de operación de una red criminal de contrabando de combustible, realizado por vías férreas, que funcionaba a través de empresas fachada en las que participaban operadores logísticos, agentes aduanales y esquemas financieros con la probable complicidad de servidores públicos.

Cabe recordar que el combustible ilegal era mezclado con producto legal para dificultar su identificación y distribuirlo en el mercado para su venta.

Al momento, asciende a nueve el número de personas que han sido aprehendidas, de las cuales ocho ya fueron vinculadas a proceso. Las investigaciones continúan para el combate de toda esta estructura criminal.