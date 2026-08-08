Mueren Tres Personas al Interior de Vehículo de Alta Gama Durante Ataque Armado en Hermosillo

Saldo de tres personas sin vida dejó una presunta agresión armada que se registró la mañana de este sábado en Hermosillo.

De acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia del Estado el ataque con arma de fuego ocurrió en un predio ubicado en entre los bulevares Canino del Seri y Antonio Quiroga.

Precisa que en el lugar fue localizado un un vehículo de alta gama y en el interior a las víctimas, dos de ellas del sexo masculino y una fémina, todos ellos entre 25 y 45 años.

Detalla que una de las personas fallecidas se encontraba en el asiento posterior del vehículo empuñando un arma de fuego y presentaba una herida en la cabeza en la sien derecha.

Investigan posible riña entre pasajeros que murieron en ataque armado

Establece que la hipótesis del hecho es un problema entre los tripulantes presumiendo una posible riña entre estos, o bien la posible participación de un cuarto pasajero que haya escapado del sitio.

Precisa que las tres personas sin vida en el interior del vehículo portaban alhajas, presumiblemente de oro, y relojes, por lo que se descarta un posible robo.