Seguridad

Mueren Tres Personas al Interior de Vehículo de Alta Gama Durante Ataque Armado en Hermosillo

Tres personas perdieron la vida tras una presunta agresión armada en Hermosillo. Autoridades realizan investigaciones.

Mueren Tres Personas al Interior de Vehículo de Alta Gama Durante Ataque Armado en HermosilloMueren Tres Personas al Interior de Vehículo de Alta Gama Durante Ataque Armado en Hermosillo. Foto: N+

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Ataque armado en Hermosillo deja tres muertos en un vehículo de alta gama. Las autoridades investigan posibles riñas internas.

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