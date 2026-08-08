Cronología: Dominga Pérez Fue Asaltada y Asesinada el Día de su Cumpleaños en Amozoc, Puebla

La noche del pasado martes 4 de agosto de 2026, una mujer de la tercera edad identificada como Dominga Pérez Comisario fue asaltada y asesinada por un delincuente que le robó 90 pesos en el municipio poblano de Amozoc.

De acuerdo con sus familiares, quienes exigen justicia por el homicidio, la víctima vendía cemitas en la junta auxiliar de San Salvador Chachapa, y la noche del crimen cumplía 83 años.

Dominga Pérez Comisario fue asesinada durante un asalto en Amozoc, Puebla

La noche del martes, aproximadamente a las 21:00 horas, Dominga se encontraba regresando a su casa después de terminar su jornada vendiendo cemitas en la junta auxiliar San Salvador Chachapa, del municipio de Amozoc.

Sobre la calle 7 Oriente y privada 4 Sur de la colonia 21 de Marzo, un sujeto se le acercó y la atacó con una piedra para robarle los 90 pesos que llevaba con ella y quitándole la vida en el momento.

Al sitio llegaron una hora después de los hechos elementos de los cuerpos de seguridad y paramédicos, quienes confirmaron que había perdido la vida por un golpe en la cabeza.

Dan último adiós a Dominga Pérez y exigen justicia por su homicidio

Este viernes 7 de agosto a primera hora de la mañana se llevó a cabo la misa de cuerpo presente en el templo de San Mateo Apóstol, en donde sus seres queridos la despidieron con flores y música de mariachi.

Los familiares revelaron que aquella noche su hijo, un chofer de transporte público fue quien la encontró cuando iba rumbo a casa, y los policías tardaron una hora en arribar al lugar del crimen.

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Las personas cercanas a ella describieron a la mujer como una comerciante dedicada a su familia y al trabajo, que no le gustaba meterse en problemas, por lo que exigen a las autoridades justicia por su homicidio.

Con información de N+

GMAZ