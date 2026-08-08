Seguridad

Cronología: Dominga Pérez Fue Asaltada y Asesinada el Día de su Cumpleaños en Amozoc, Puebla

La mujer comerciante cumplía 83 años de edad cuando fue atacada por un delincuente que le robó 90 pesos en la junta auxiliar de San Salvador Chachapa

Dominga Pérez. Foto: N+Dominga Pérez Cumplía 83 Años cuando Fue Asesinada en Amozoc, Puebla. Foto: Facebook Mendizabal Madrina AC

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Dominga Pérez, comerciante de 83 años, fue asaltada y asesinada en su cumpleaños en Amozoc. Familiares exigen justicia tras el ataque por 90 pesos. Conoce más sobre este suceso.

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