¿A Qué Hora Lloverá en CDMX Hoy, Sábado 8 de Agosto 2026?

Hoy sábado 8 de agosto se esperan lluvias fuertes en la Ciudad de México, principalmente durante la tarde y noche, por lo que se recomienda tomar precauciones al salir y considerar posibles afectaciones a la movilidad.

De acuerdo con el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), durante la tarde se prevén temperaturas de entre 24 y 26 grados Celsius, además de lluvias fuertes y rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora.

¿A qué hora lloverá hoy en CDMX?

Según el pronóstico de Meteored, alrededor de las 15:00 horas se espera una tormenta en la Ciudad de México, que podría prolongarse durante el resto de la tarde y extenderse hasta la noche.

Por su parte, Conagua señala que las condiciones de lluvia podrían mantenerse durante varias horas, por lo que quienes tengan actividades al aire libre deberán considerar posibles cambios en sus traslados.

Durante la noche, las precipitaciones continuarán y se espera un descenso de la temperatura, con valores de entre 16 y 18 grados Celsius.

La combinación de lluvia y viento podría generar condiciones adversas en distintos puntos de la capital, por lo que se recomienda mantenerse atento a las actualizaciones meteorológicas y a los avisos de las autoridades.

¿Cuándo terminan las lluvias en CDMX?

La temporada de lluvias en la Ciudad de México suele extenderse hasta finales de octubre o principios de noviembre. Sin embargo, las precipitaciones comienzan a disminuir gradualmente desde septiembre.

El comportamiento de las lluvias depende de las condiciones atmosféricas de cada año, por lo que todavía pueden registrarse tormentas durante las primeras semanas del otoño.

Durante agosto, uno de los meses con mayor presencia de precipitaciones en la capital, las lluvias pueden presentarse principalmente por las tardes y noches, acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento.