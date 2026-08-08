Números Ganadores: Lista de Resultados Melate, Revancha y Revanchita 4249, 7 de Agosto 2026

El sorteo Melate, Revancha y Revanchita 4249 se llevó a cabo este viernes 7 de agosto 2026 con una bolsa total de más de cientos de millones de pesos, por lo que aquí te damos a conocer los resultados y números ganadores de esta edición.

¿Cuáles son los resultados de Melate, Revancha y Revanchita 4249?

El sorteo de Melate, Revancha y Revanchita 4249 se llevó a cabo este viernes 7 de agosto 2026 con una transmisión en vivo a las 21:00 horas.

A continuación te presentamos los resultados:

Melate: 04, 23, 25, 39, 48, 53.

Revancha: 06, 18, 24, 43, 44, 48.

Revanchita: 01, 06, 09, 23, 52, 53.

Resultados Melate, Revancha y Revanchita 4249 del 7 de agosto 2026.Foto: Lotenal

Para jugar Melate, cada jugador puede seleccionar entre seis y diez números de un conjunto formado por 56 opciones.

Durante el sorteo se extraen seis números principales y una esfera adicional. Esta mecánica permite establecer las distintas categorías de premios de acuerdo con las coincidencias obtenidas por cada boleto.

La participación también puede extenderse a Revancha y Revanchita, modalidades que pueden adquirirse junto con el juego principal.

El costo para participar en Melate es de 15 pesos por boleto. Si el jugador decide agregar Revancha, debe pagar 10 pesos adicionales, mientras que la incorporación de Revanchita representa un costo extra de 5 pesos.