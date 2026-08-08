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Tormenta en Delicias, Chihuahua, Deja Árboles Caídos y Ráfagas de Hasta 80 Km/h

Una tormenta golpeó Delicias y Meoqui con ráfagas de hasta 80 km/h; cinco árboles cayeron y la presa Las Vírgenes está al 58%.

El aguacero impactó con fuerza en los alrededores del Mercado JuárezEl aguacero impactó con fuerza en los alrededores del Mercado Juárez. Foto: Artur Carr

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Tormenta en Delicias y Meoqui deja árboles caídos y ráfagas de 80 km/h. Las autoridades trabajan para atender los daños. La presa Las Vírgenes está al 58% de su capacidad.

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