Tormenta en Delicias, Chihuahua, Deja Árboles Caídos y Ráfagas de Hasta 80 Km/h

Una fuerte tormenta azotó los municipios de Delicias y Meoqui la tarde del viernes 7 de agosto, después de las 18:00 horas, acompañada de intensas lluvias y fuertes ráfagas de viento.

El aguacero impactó principalmente en los alrededores del Mercado Juárez, donde las condiciones meteorológicas generaron afectaciones y movilizaron a las autoridades municipales.

De acuerdo con el reporte de Protección Civil Municipal, las ráfagas de viento alcanzaron los 80 kilómetros por hora durante la tormenta.

Seguridad Pública informó que como consecuencia de los fuertes vientos se registró la caída de cinco árboles en distintos puntos de Delicias.

Reportan árboles caídos tras la tormenta

Tres de los árboles cayeron sobre la avenida Carlos Blake, mientras que otros dos fueron reportados en las instalaciones de la Preparatoria Albert Einstein.

Las autoridades atendieron los reportes derivados de la tormenta y realizaron las acciones correspondientes ante la caída de los árboles.

Las lluvias registradas en Delicias y la región también mantienen un impacto en los niveles de almacenamiento de la presa Las Vírgenes, que de acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua se encuentra al 58 por ciento de su capacidad.