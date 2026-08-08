Accidentes

Cae Tráiler Desde Puente en Anillo Periférico en Escobedo, NL; Hay 6 Heridos

Al menos seis personas lesionadas dejó la caída de un tráiler desde un puente en el Anillo Periférico

Cae tráiler de puente en Anillo PeriféricoEl tráiler cayó desde la parte alta de un puente en el Anillo Periférico. Foto: PCNL

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