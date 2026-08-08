Cae Tráiler Desde Puente en Anillo Periférico en Escobedo, NL; Hay 6 Heridos

Un tráiler que transportaba varios rollos de papel cayó a la calle Margarita Caballero cuando circulaba sobre un puente en el Anillo Periférico, en el municipio de Escobedo, Nuevo León. Los hechos fueron reportados la tarde de este sábado 8 de agosto, generando el despliegue de diversas corporaciones de auxilio.

Este hecho ocurrió cuando el tráiler intentaba subir un puente sobre el Anillo Periférico, momento en que una supuesta falla mecánica provocó que el camión de carga terminara cayendo encima de otro camión de carga y dos autos particulares que circulaban sobre la calle Margarita Caballero. A la llegada de elementos de Protección Civil de Nuevo León, se confirmó que en este sitio había varias personas heridas.

Hasta el momento se ha confirmado que se trataría de 6 personas que presentan diversas lesiones. Rescatistas descartaron que en este percance se hayan localizado personas atrapadas, pese a que el tráiler provocó múltiples daños en la carrocería de los vehículos siniestrados.

Cierran calle Margarita Caballero tras caída de tráiler

Debido a este percance, la calle Margarita Caballero tuvo que ser cerrada, ya que las autoridades se encuentran laborando en este punto. Se espera que sea durante las próximas horas que a este lugar lleguen algunas grúas para retirar los vehículos siniestrados, así como los rollos de papel que transportaba el tráiler que cayó desde este puente.

Las seis personas lesionadas no han sido identificadas, por lo que se espera que sea en las próximas horas que se revelen más detalles. Este despliegue de rescatistas continuará por un par de horas, por lo que se pidió a los ciudadanos tomar rutas alternas para evitar que se registren largas filas de automoviles en esta área.

DAGM