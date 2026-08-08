Salud

Ciclosporiasis: Lista de Países con Casos de la Infección Intestinal y Muertes

La ciclosporosis es una enfermedad intestinal causada por el parásito microscópico Cyclospora cayetanensis, también conocido como Cyclospora. Ha dejado miles de casos en Estados Unidos.

CiclosporiasisLa ciclosporiasis es una infección desencadenada por un parásito microscópico. Foto: Getty Images
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