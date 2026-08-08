Ciclosporiasis: Lista de Países con Casos de la Infección Intestinal y Muertes

La ciclosporosis es una enfermedad intestinal causada por el parásito microscópico Cyclospora cayetanensis, también conocido como Cyclospora. Las personas pueden contraer esta infección al consumir alimentos o agua que contengan el parásito. Por lo general, la ciclosporosis no pone en peligro la vida.

De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, siglas en inglés), la infección por Cyclospora se transmite al ingerir alimentos o agua contaminados. En Estados Unidos, los brotes de ciclosporosis transmitida por los alimentos se han vinculado al consumo de frutas y verduras frescas.

Por su parte, los Institutos Nacionales de Salud (INH, por sus siglas en inglés) explican que los síntomas de la ciclosporiasis suelen aparecer aproximadamente 1 semana después de la infección. Sin embargo, los síntomas pueden comenzar tan pronto como a los 2 días o tan tarde como a las 2 semanas posteriores a la infección.

Los síntomas incluyen:

Diarrea acuosa (puede ser explosiva)

Evacuaciones frecuentes (hasta 6 veces al día)

Calambres estomacales

Gases e hinchazón abdominal

Náuseas

Pérdida de apetito

Pérdida de peso

Fatiga

Dolores corporales

Vómitos

Fiebre baja

¿En qué países hay casos de ciclosporiasis?

En las últimas semanas, se han encendido alarmas por aumento de casos de ciclosporiasis en incluso muertes, en Estados Unidos y México.

Estados Unidos ha registrado un repunte de los casos de ciclosporiasis, infección parasitaria de diarrea severa, que superó en julio los 11 mil casos posibles por todo el país, mientras las autoridades estadounidenses investigan un brote asociado al consumo de lechuga y analizan su posible origen.

Los CDC de Estados Unidos informaron este jueves de un brote activo de salmonela asociado a jalapeños procedentes de México, con 345 casos registrados y 36 hospitalizaciones.

Por su parte, la Secretaría de Salud (SSa) de México descartó el pasado jueves que exista un brote de ciclosporiasis en el país, aunque confirmó 33 casos bajo vigilancia epidemiológica en 13 de los 32 estados del país y sostuvo que no existe motivo de alarma.

La OMS señaló en un informe en 2025 que la ciclosporiasis tiene una distribución global, con predominio en países tropicales y subtropicales de bajos ingresos, donde suele ser endémica.

No obstante, actualmente, la ciclosporiasis es poco común en los, pero a veces se producen brotes. También es más común en áreas que no cuentan con un tratamiento de agua generalizado. Esto incluye países en:

América Central.

Sudamérica.

Europa.

Asia.

África.

Hasta ahora, el brote de ciclosporiasis en Estados Unidos ha dejado dos muertos; sin embargo, estudios de los NIH señalan que las muertes por ciclosporiasis son extremadamente raras a nivel mundial.

No obstante, a nivel general, la diarrea es una de las principales causas de mortalidad en todo el mundo.