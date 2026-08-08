Seguridad

Detienen a Tres Hombres en Tonalá por Trasladar Casi Dos Millones de Pesos en Efectivo

Tres hombres fueron detenidos en Tonalá luego de no poder comprobar la procedencia de casi dos millones de pesos en efectivo.

Aseguran casi dos millones de pesos en efectivo en Tonalá.Aseguran casi dos millones de pesos en efectivo en Tonalá. Foto: Policía de Jalisco

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Los tres hombres quedaron detenidos y las camionetas en las que viajaban fueron aseguradas.

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