Detienen a Tres Hombres en Tonalá por Trasladar Casi Dos Millones de Pesos en Efectivo

Cerca de dos millones de pesos en efectivo y tres hombres detenidos fue el saldo de una revisión realizada por elementos de la Policía de Jalisco en el municipio de Tonalá.

Los hechos ocurrieron en la colonia Coyula, en el cruce de Nuevo Periférico Oriente y Primero de Mayo, cuando elementos observaron dos camionetas en las que viajaban varios hombres.

De acuerdo con el reporte, durante la intervención uno de los hombres dejó caer al suelo lo que parecía ser un fajo de billetes. Al acercarse los oficiales, observaron que otro de los sujetos llevaba varios fajos de dinero al interior de una caja.

Policías cuestionaron sobre la procedencia del efectivo

Los policías cuestionaron a los hombres sobre la procedencia del efectivo. Según lo informado por la corporación, los sujetos señalaron que el dinero correspondía a un pago relacionado con una obra civil.

Sin embargo, durante la revisión no pudieron presentar documentación que acreditara la legal procedencia del dinero, por lo que los oficiales continuaron con la inspección de las unidades.

Durante el operativo fueron localizados alrededor de 36 fajos de billetes, aparentemente de 500 pesos, que en conjunto representarían cerca de dos millones de pesos en efectivo.

Casi dos millones de pesos asegurados en Tonalá. Foto: Policía de Jalisco

Ante esta situación, los elementos de la Policía de Jalisco aseguraron el dinero y las dos camionetas en las que viajaban los hombres.

Los tres sujetos fueron detenidos y quedaron identificados como Marco 'N', de 25 años; Fabián 'N', de 41 años, y Diego 'N', de 29 años.

Los tres hombres, junto con el efectivo y los vehículos asegurados, fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial, que será la encargada de realizar las investigaciones correspondientes y determinar su posible responsabilidad en operaciones con recursos de procedencia ilícita.