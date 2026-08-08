EUA Destaca Acuerdos de Seguridad para Reactivar Actividades del Aguacate en Michoacán

El gobierno de Estados Unidos destacó los acuerdos alcanzados con autoridades mexicanas para fortalecer la seguridad en Michoacán y permitir la reanudación gradual de actividades relacionadas con el comercio del aguacate entre ambos países.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, el funcionario estadounidense señaló que el negocio del aguacate representa un beneficio mutuo para México y Estados Unidos. También reconoció el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum y los compromisos de seguridad establecidos con autoridades mexicanas.

De acuerdo con el mensaje, los acuerdos involucran a funcionarios de seguridad y otras dependencias del gobierno de México, con el objetivo de reforzar las condiciones de seguridad en Michoacán.

El funcionario estadounidense indicó que, tras los compromisos alcanzados, el gobierno de Estados Unidos podrá reanudar de manera inmediata y gradual sus actividades relacionadas con el sector en Michoacán.

La declaración ocurre en medio de la relevancia que tiene el aguacate mexicano para el mercado estadounidense. Michoacán es uno de los principales productores y exportadores de este fruto hacia Estados Unidos.