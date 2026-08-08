Seguridad

Decomisan Arsenal y Dos Vehículos en Aldama Tras Ataque a Policías

Agentes estatales decomisaron dos vehículos, cinco armas largas y mil 880 cartuchos en Aldama, tras investigaciones por un ataque a policías.

Dos vehículos y un arsenal fueron decomisados por agentes estatalesDos vehículos y un arsenal fueron decomisados por agentes estatales. Foto: SSPE

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Tras un ataque a policías en Aldama, agentes decomisan arsenal y vehículos robados.

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