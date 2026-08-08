Decomisan Arsenal y Dos Vehículos en Aldama Tras Ataque a Policías

Agentes estatales decomisaron dos vehículos y un arsenal durante operativos realizados en el municipio de Aldama, como parte de las investigaciones relacionadas con el ataque contra policías registrado el pasado 4 de agosto en esa región.

De acuerdo con la información proporcionada, mediante la revisión de cámaras de la Plataforma Centinela se ubicó una camioneta modelo 2015 en la colonia Granjas, la cual estaría relacionada con la agresión contra agentes estatales.

La unidad contaba con reporte de robo a una empresa de sistemas y presuntamente habría sido utilizada por civiles armados durante el ataque contra los policías.

Al realizar la revisión del vehículo, los agentes localizaron tres chalecos balísticos, seis placas para chaleco y mil 80 cartuchos útiles.

Localizan segundo vehículo con armas largas

Durante los recorridos de seguridad también fue localizado otro vehículo con reporte de robo, esta vez en la colonia Bosques de San Jerónimo.

En el interior de esta segunda unidad se encontraron cinco armas largas, 15 cargadores, equipo táctico y 800 cartuchos útiles.

En total, los agentes aseguraron dos vehículos, cinco armas largas, 15 cargadores, equipo táctico, tres chalecos balísticos, seis placas para chaleco y mil 880 cartuchos útiles.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que todo lo decomisado fue puesto a disposición del Ministerio Público, autoridad que realizará las investigaciones complementarias relacionadas con estos aseguramientos.