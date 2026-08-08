Medio Ambiente

Municipio de Juárez Multa a Centro de Acopio de Llantas por Incendio y Fallas

El Gobierno de Juárez multó a la empresa del centro de acopio de neumáticos por fallas de seguridad e impacto ambiental tras un reciente incendio.

Multan a empresa de centro de acopio de neumáticos en Juárez tras incendioMultan a empresa de centro de acopio de neumáticos en Juárez tras incendio. Foto: N+

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El Gobierno de Juárez sanciona con 525 UMAs a un centro de acopio de neumáticos por incumplimientos de seguridad y ambientales. El retiro del comodato está sobre la mesa.

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