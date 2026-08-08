Municipio de Juárez Multa a Centro de Acopio de Llantas por Incendio y Fallas

El Gobierno Municipal de Ciudad Juárez impuso sanciones económicas que en conjunto suman 525 UMAs a la empresa encargada del centro de acopio neumáticos, debido a incumplimientos relacionados con seguridad y aspectos ambientales.

El alcalde Héctor Ortiz Orpinel informó que una de las sanciones corresponde a 250 UMAs, impuesta por la Dirección de Protección Civil, debido a que la empresa no cumplió con el reacomodo de las celdas dentro del plazo acordado.

A esta multa se suman otras 275 UMAs relacionadas con el impacto ambiental generado por el incendio más reciente registrado en las instalaciones del centro de acopio.

Retiro del comodato es una posibilidad

El presidente municipal señaló que el retiro del comodato del espacio continúa como una posibilidad en caso de que la empresa no cumpla con los acuerdos establecidos con el Gobierno Municipal.

Como parte de los compromisos, se contempla que la empresa inicie formalmente sus operaciones el próximo 30 de septiembre.

Además, se acordó reforzar las medidas de seguridad en las inmediaciones del centro de acopio, con el objetivo de atender las condiciones relacionadas con la operación del lugar.