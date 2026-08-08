Medio Ambiente

Clausuran Parcialmente Sitio de Disposición de Residuos en Apizaco, Tlaxcala

Entre las causas del cierre del 50 por ciento del lugar en territorio tlaxcalteca es que parte de los desechos se encontraban sin cobertura.

Clausurado Parcialmente Sitio Disposición Residuos Apizaco Tlaxcala Daño Medio AmbienteClausuran Parcialmente el Relleno Sanitario de Apizaco, Tlaxcala. Foto: X @PROFEPA_Mx

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Profepa clausura un sitio de residuos en Apizaco por daños ambientales. La empresa incumplió normas clave. Descubre las medidas que deben tomar.

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