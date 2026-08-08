Clausuran Parcialmente Sitio de Disposición de Residuos en Apizaco, Tlaxcala

Este viernes 7 de agosto de 2026 se dio a conocer la clausura parcial de un sitio de disposición de residuos por incumplir con las normas de funcionamiento en el municipio tlaxcalteca de Apizaco.

De acuerdo con la autoridad ambiental, el lugar provocaba daños al medio ambiente por mantener los residuos sin cobertura, además de no contar con sistemas de control efectivos para los lixiviados generados.

Detectan irregularidades en sitio de disposición de residuos en Apizaco, Tlaxcala

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó una visita de inspección a un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial ubicado en el municipio de Apizaco.

Durante la diligencia, efectuada los días 2 y 3 de agosto, se detectaron deficiencias que representan un riesgo de contaminación al suelo y al subsuelo, así como incumplimientos a la Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003, que establece las especificaciones para la operación de estos sitios.

La Profepa constató que la empresa no cumple con las especificaciones operativas previstas en la Norma, ya que parte de los residuos permanecen sin cobertura, no hay sistemas de control efectivos para la captación y conducción de lixiviados, además de que no se acreditó la caracterización de peligrosidad de los lixiviados generados en el sitio, entre otras irregularidades.

Clausura Profepa sitio de disposición de residuos en Apizaco, Tlaxcala

Con el propósito de detener las afectaciones ambientales, la Profepa impuso como medida de seguridad la clausura parcial temporal del sitio, lo que incluye reducir en 50 por ciento el ingreso de residuos, con fundamento en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

Adicionalmente, la Procuraduría ordenó la aplicación inmediata de siete medidas de urgente cumplimiento para corregir las irregularidades detectadas.

La Profepa dará seguimiento al cumplimiento de estas medidas y mantendrá vigente la clausura parcial temporal hasta que la empresa acredite la corrección de las irregularidades y el cumplimiento de las obligaciones ambientales aplicables, con el fin de prevenir mayores afectaciones al ambiente y proteger los recursos naturales de la región.

Con información de N+

GMAZ