Volcán Popocatépetl Sorprende con Inmensa Fumarola Hoy Viernes 7 de Agosto

La mañana de este 7 de agosto el volcán Popocatépetl registró una fumarola de gran tamaño, lo que provocó asombro entre los habitantes. Esto ocurrió minutos después de que Protección Estatal reportara actividad estable con emisión de vapor de agua y gases con bajo contenido de ceniza, con alturas no mayores a los 600 metros en dirección al oeste.

Fue alrededor de las 9:18 de la mañana de este viernes, que "Don Goyo" sorprendió con una inmensa exhalación que generó una densa columna de ceniza visible desde distintos puntos de Puebla, dejando una hermosa postal al estar rodeado de nieve, pero también la duda si su actividad volcánica había aumentado.

¿Cuál es la actividad volcánica del Popocatépetl hoy 7 de agosto?

El Volcán Popocatépetl exhaló una columna de ceniza que tuvo una altitud de 3.5 kilómetros sobre el nivel del cráter, en las últimas horas el Cenapred informó que hay 40 exhalaciones, seis minutos de tremor y un sismo vulcanotectónico. El momento exacto de la fumarola quedó grabado.

Ante esto, las autoridades hacen un llamado a la sociedad para mantener la calma pues el Semáforo Volcánico permanece en Amarillo Fase 2 sin riesgos para la población; Este nivel no representa un peligro inminente de erupción mayor, pero se puede registrar lo siguiente.

Emisiones constantes: Vapor de agua, gas y ligeras caídas de ceniza en áreas cercanas.

Fragmentos incandescentes: Expulsión de rocas calientes a corta distancia del cráter.

Tremores y sismos: Pequeñas vibraciones internas provocadas por el movimiento de magma.

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) pide a la ciudadanía respetar el radio de exclusión en el cual queda estrictamente prohibido acercarse a menos de 12 km. del cráter.

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Volcán Popocatépetl Hoy: Caída de ceniza

Protección Civil Estatal de Puebla dio a conocer que las emisiones del volcán Popocatépetl, podría dirigirse oeste y suroeste, regiones de:

Valle de Atlixco

Guerrero

Morelos

Estado de México

Ante la caída de ceniza se recomienda evitar actividades al aire libre, cerrar puertas y ventanas, cubrir depósitos de agua como tinacos y cisternas para evitar su contaminación, barrer la ceniza en seco y depositarla en bolsas, y proteger ojos, nariz y boca con cubrebocas si es necesario.

Con información de N+

MCS