Cambio climático

Volcán Popocatépetl Sorprende con Inmensa Fumarola Hoy Viernes 7 de Agosto

Protección Civil de Puebla dio a conocer la dirección de la posible caída de ceniza ante la actividad volcánica del Popocatépetl.

Fumarola del Volcán Popocatépetl vista desde Puebla.Fumarola del Volcán Popocatépetl este 7 de agosto. Foto: X @DnJoseArmando

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El volcán Popocatépetl emitió una densa columna de ceniza visible desde Puebla. Protección Civil informa que el Semáforo Volcánico sigue en Fase 2.

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