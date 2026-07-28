Popocatépetl Hoy: Caída de Ceniza, 125 Exhalaciones y Tres Sismos Volcanotectónicos

En las últimas 24 horas, el volcán Popocatépetl registró 125 exhalaciones, diez minutos de tremor y tres sismos volcanotectónicos, lo que puso en alerta a las autoridades ante la posible caída de ceniza.

La actividad volcánica de "Don Goyo" a sorprendido a la población, por lo que el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) exhorta a no acercarse al volcán y sobre todo al cráter, por el peligro que implica la caída de fragmentos incandescentes.

Además, se hace un llamado a la sociedad para mantener la calma pues el Semáforo de Alerta Volcánica del Popocatépetl continúa en Amarillo Fase 2, es decir, que se detecta la emisión de vapor de agua y gas, ligera caída de ceniza, y expulsión de fragmentos incandescentes en un radio restringido, sin requerir evacuación.

Caída de ceniza por actividad del volcán Popocatépetl

Derivado a las 125 exhalaciones detectadas, se pronostica la posible dispersión de ceniza al noroeste y oeste de las regiones de:

Angelópolis

Valle de Atlixco

CDMX

Estado de México

Morelos

A pesar de ser majestuoso y regalar hermosas postales, el Popocatépetl es uno de los volcanes activos más peligrosos del mundo, por lo que el CENAPRED hace un llamado a la población para respetar el radio de exclusión de 12 kilómetros a partir del cráter, debido que al estar dentro de esta zona es un riesgo que puede ser inminente.

Además, exhortan a las personas que realizan senderismo en las faldas de "Don Goyo" a alejarse de barrancas en caso de lluvias fuertes, debido al peligro de flujos de lodo y escombro.

Volcán Popocatépetl hoy martes 28 de julio

De acuerdo al monitoreo del volcán Popocatépetl este martes 28 de julio, hasta las 11:00 horas, se detectaron 125 exhalaciones de baja intensidad, acompañadas de vapor de agua y otros gases volcánicos, y diez minutos de tremor, de los cuales tres corresponden a alta frecuencia.

Además, se registraron tres sismos volcanotectónicos el primero de magnitud 1.4 ocurrido ayer a las 12:08 h, y dos sucedidos en la madrugada de hoy a las 04:52 y 05:45 h de magnitudes 1.4 y 1.6 respectivamente.

Con información de N+

MCS