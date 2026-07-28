Medio Ambiente

Popocatépetl Hoy: Caída de Ceniza, 125 Exhalaciones y Tres Sismos Volcanotectónicos

El Semáforo de Alerta Volcánica del Popocatépetl continúa en Amarillo Fase 2, sin embargo, alertan por la posible caída de ceniza.

Popocatépetl: Caída de Ceniza, 125 Exhalaciones y Tres Sismos VolcanotectónicosActividad volcánica del Popocatépetl. Foto: CENAPRED

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Actividad intensa en Popocatépetl: 125 exhalaciones y 3 sismos. CENAPRED advierte sobre la caída de ceniza. Conoce las zonas afectadas y mantente seguro.

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