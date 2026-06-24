Video de Explosiones del Volcán Popocatépetl Hoy: Así se Vio el Material Incandescente

Conoce aquí detalles de la reciente actividad del volcán Popocatépetl

Actividad del volcán Popocatépetl el 24 de junio de 2026. Foto: X @SasslaMxActividad del volcán Popocatépetl el 24 de junio de 2026. Foto: X @SasslaMx

Destacado

Impactantes explosiones del Popocatépetl captadas en video: material incandescente y cenizas a 1.5 km. Descubre más sobre la actividad volcánica reciente.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+