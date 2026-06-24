Video de Explosiones del Volcán Popocatépetl Hoy: Así se Vio el Material Incandescente

La madrugada de hoy, 24 de junio de 2026, las cámaras de monitoreo del volcán Popocatépetl captaron enormes explosiones, las cuales emitieron material incandescente y una pluma de ceniza.

La Plataforma Digital de Alertamiento y Gestión Integral de Riesgos de México, a través de sus redes sociales SASSLA, compartió un video e informó que desde las 01:15 horas (tiempo del centro de México) comenzó un episodio de tremor volcánico, de amplitudes de bajas a intermedias.

¿Sabías que?

El volcán Popocatépetl se ubica en el centro del país, entre los estados de México, Puebla y Morelos, muy cerca de la Ciudad de México.

Tiene 5 mil 492 metros de altura, por lo que es uno de los volcanes más grandes de Norteamérica.

El análisis geológico de su actividad en los últimos 5 mil años revela la ocurrencia de 3 grandes eventos eruptivos; el último ocurrió hace aproximadamente mil 100 años.

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) se encarga de monitorearlo las 24 horas del día.

Los cuatro principales aspectos que monitorea son: imagen en tiempo real, sismicidad, deformación y geoquímica.

Asíu fue la expulsión de material incandescente

El SASSLA informó que entre las 01:28 y las 01:31 horas de este miércoles se registraron explosiones consecutivas de menores niveles, cada una emitiendo pulsos de material incandescente a distancias cortas del cráter.

Parte de dicha actividad volcánica fue captada desde la cámara de monitoreo en San Nicolás de los Ranchos, Puebla.

⚡#ReporteSASSLA | 🌋#Popocatépetl



♒︎ Desde las 01:15 hrs (hora centro de MX), comenzó un episodio de #tremor volcánico y que persiste a este corte técnico, generalmente de bajas a intermedias amplitudes.



💥 Entre las 01:28 y 01:31 h se registraron explosiones consecutivas… pic.twitter.com/Ef1lBJdjNO — SASSLA (@SasslaMx) June 24, 2026

¿A qué se debe la actividad?

De acuerdo con la Plataforma Digital de Alertamiento, el episodio de tremor “está asociado a la reanudación en la circulación de magma y gases al interior del sistema volcánico, así como ajustes de presión en el conducto principal”.

Debido a ello, se detectó también una pluma de cenizas que se elevó a 1.5 km del cráter, con dispersión hacia el oeste.

Semáforo de Alerta Volcánica

Cabe señalar que actualmente el semáforo de alerta volcánica permanece en amarillo fase 2, cuyos escenarios previstos son:

Algunas explosiones de tamaño menor a moderado Ocurrencia de tremor de amplitud variable Lluvias de ceniza leves a moderadas en poblaciones circundantes y en algunas ciudades más lejanas Expulsión de fragmentos incandescentes dentro del radio de exclusión de 12 kilómetros Podría esperarse la ocurrencia de lahares que bajen por las cañadas, debido a la acumulación de ceniza en las laderas y su interacción con las lluvias esperadas en las próximas semanas Posibilidad de flujos piroclásticos que no alcancen poblaciones.

SPB