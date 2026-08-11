Cruces Internacionales de Chihuahua: Tiempos de Espera Hoy 11 de Agosto del 2026

Consulta los tiempos de espera en los puentes internacionales de Ciudad Juárez según información oficial de las autoridades fronterizas.

Si planeas cruzar hacia Estados Unidos este martes 11 de agosto del 2026 , aquí te presentamos los tiempos de espera actualizados en los cruces internacionales de la frontera norte de Chihuahua , de acuerdo con información del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua.

Puente Internacional Córdova de las Américas

Puente Internacional Zaragoza–Ysleta

Puente Internacional Guadalupe–Tornillo

Puente Internacional Santa Teresa

Recomendaciones Para Automovilistas

Las autoridades advierten que los tiempos de cruce pueden variar a lo largo del día, dependiendo del flujo vehicular, las condiciones climáticas y los procesos de revisión en los puentes internacionales, por lo que se recomienda planificar el viaje con anticipación.