Se Derrumba Edificio en Viaducto Miguel Alemán: Continúan Trabajos de Remoción de Escombros

La mañana de hoy, 11 de agosto de 2026, se derrumbó un edificio en el Viaducto Miguel Alemán, en la Ciudad de México (CDMX); aquí te informamos qué pasó este martes en la colonia Escandón, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Luego de nueve horas del derrumbe, los trabajos de remoción de escombros continuaban en la zona.

¿Qué pasó hoy en Viaducto Miguel Alemán?

De acuerdo con los primeros reportes, la estructura de un edificio en proceso de demolición se derrumbó sobre los carriles laterales del Viaducto Miguel Alemán, a la altura de la calle Minería, en la colonia Escandón, hasta donde acudieron cuerpos de rescate para atender la emergencia.

El colapso del inmueble provocó la caída de un árbol, de 20 metros de altura, cuyas ramas alcanzaron a llegar hasta los carriles centrales del Viaducto, sobre un auto en circulación, con dirección al oriente de la Ciudad de México.

La lateral del Viaducto Miguel Alemán quedó completamente bloqueada por el derrumbe del inmueble y del árbol, mientras que en los carriles centrales el cierre fue parcial.

En tanto, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) precisó que el derrumbe ocurrió a las 09:27 horas de hoy y que el inmueble colapsado tiene como dirección la calle Minería número 145.

La dependencia indicó que personal táctico de las unidades de las alcaldías Benito Juárez y Miguel Hidalgo acudieron al lugar del derrumbe para retirar los residuos del carril de circulación.

La SGIRPC pidió evitar circular por el área afectada, “para permitir el paso de los vehículos de emergencia”.

Trabajadores presenciaron colapso del edificio

En entrevista para N+ FORO, Irineo Campos, trabajador del edificio que estaba en proceso de demolición, explicó que estaban laborando al interior de la obra cuando se percataron que un árbol se cayó y “atrás de ello, digo, cayó también la estructura que está aquí sobre Viaducto".

El dron de N+ FORO captó desde el aire la zona afectada por el derrumbe del edificio, en el Viaducto Miguel Alemán.

En el video se puede observar la estructura colapsada y el área que afectó la caída de los escombros.

Protección Civil descarta personas lesionadas o fallecidas

En entrevista para N+ FORO, Myriam Urzúa, titular de la SGIRPC, confirmó que por el derrumbe del edificio no hay personas lesionadas o fallecidas.

La funcionaria explicó que en el predio se estaban demoliendo cinco edificios y el que colapsó era el segundo, por el que las obras llevaban un avance del 60%.

Dijo que un auto y un motociclista resultaron afectados por el colapso del edificio y que ahora, los responsables de la obra deberán responder a las personas afectadas.

Urzúa apuntó que la obra tenía un estudio de riesgo de demolición y que corresponderá a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de CDMX determinar qué pasó y cuáles fueron las causas del derrumbe.

Agregó que, de inmediato, la obra fue suspendida, hasta que la FGJ lo determine.

En tanto, Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, señaló que el inmueble contaba con licencia de demolición y que la responsabilidad de los trabajos corresponde al director responsable de obra (DRO) y a la empresa a cargo, conocida como Raíces Houston.

El alcalde mencionó que, una vez que se retire el escombro y se libere la vialidad, personal de la Miguel Hidalgo “procederá a verificar y suspender”.

Video del momento del colapso del edificio

Aquí puedes ver el video del momento en que se derrumbó el edificio, la mañana de hoy, en Viaducto Miguel Alemán.

Mapa de la zona del derrumbe en Viaducto Miguel Alemán

RMT