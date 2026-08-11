Accidentes

Se Derrumba Edificio en Viaducto Miguel Alemán: Continúan Trabajos de Remoción de Escombros

El derrumbe del edificio ocurrió en el Viaducto Miguel Alemán, a la altura de la calle Minería, en la colonia Escandón

Derrumbe de edificio en Viaducto Miguel Alemán

Derrumbe de edificio en Viaducto Miguel Alemán. Foto: N+

Escandón, Miguel Hidalgo | Azael Valdes Narvaez

Derrumbe de edificio en el Viaducto Miguel Alemán. Foto: N+

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Colapsa edificio en Viaducto Miguel Alemán, bloqueando los carriles y afectando un auto. Equipos de emergencia trabajan en el lugar. Conoce los detalles de este suceso en la CDMX.

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