Investigan a Hombre Detenido por Causar Muerte de Adulto Mayor tras Empujarlo en Monterrey

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León inició formalmente una investigación contra un hombre identificado como Héctor Iván, de 34 años, señalado como presunto responsable de la muerte de un adulto mayor en Monterrey.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Cumple Orden de Aprehensión por Muerte de Adulto Mayor en Monterrey, NL

El caso ocurrió sobre la avenida Ruiz Cortines, en su cruce con la avenida Conchello, donde inicialmente se informó que el hombre de la tercera edad había sido atropellado. Sin embargo, posteriormente un video reveló una versión diferente de los hechos. De acuerdo con las investigaciones, Héctor Iván presuntamente empujó al adulto mayor, identificado como Orlando, hacia las ruedas de un tráiler cuando la víctima salía de trabajar.

El hombre cayó frente al vehículo pesado y resultó gravemente lesionado, perdiendo la vida posteriormente a consecuencia de las lesiones. La difusión de las imágenes generó indignación, debido a que inicialmente el hecho había sido considerado como un posible accidente vial.

Inicia proceso por homicidio

Tras las investigaciones realizadas por las autoridades, se giró una orden de aprehensión contra Héctor Iván por el delito de homicidio. El sospechoso ya había sido detenido por elementos de la Policía de Monterrey y, de acuerdo con la información proporcionada, durante su captura también le fue localizada droga.

Ahora, el hombre se encuentra internado en uno de los penales del estado, donde continuará su proceso judicial mientras la autoridad determina su responsabilidad en los hechos.

El caso ha generado preocupación e indignación entre familiares y ciudadanos, principalmente después de que las imágenes permitieran conocer una versión distinta a la que inicialmente se manejaba. La Fiscalía continuará con la investigación para esclarecer completamente lo ocurrido y determinar las circunstancias en las que murió Orlando.

Se prevé que en las próximas semanas se dé a conocer un nuevo avance dentro del proceso judicial que enfrenta Héctor Iván. Mientras tanto, el presunto responsable permanecerá a disposición de las autoridades y será un juez quien determine su situación jurídica conforme avance el procedimiento.

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

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