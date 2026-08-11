Accidentes

Investigan a Hombre Detenido por Causar Muerte de Adulto Mayor tras Empujarlo en Monterrey

Un hombre enfrenta una orden de aprehensión por la muerte de un adulto mayor, a quien presuntamente empujó contra un tráiler en Monterrey.

Orden de aprehensión por muerte de adulto mayor en MonterreyInvestigan homicidio de adulto mayor en Monterrey.Foto: Policía de Monterrey

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Un hombre fue vinculado a investigación por homicidio tras presuntamente empujar a un adulto mayor contra un tráiler en Monterrey. El sospechoso ya se encuentra en un penal estatal.

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