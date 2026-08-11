Homicidios

Asesinan a Mujer y su Cuerpo es Encontrado en Acámbaro; Autoridades Investigan los Hechos

Una mujer fue encontrada muerta en la entrada a la comunidad de Agua Caliente en Acámbaro, hasta el momento se desconoce la mecánica de los hechos, autoridades se encargarán de la investigación.

Mujer es Encontrada Muerta en la Entrada a la Comunidad de Agua Caliente en Acámbaro, Guanajuato.Mujer es Encontrada Muerta en la Entrada a la Comunidad de Agua Caliente en Acámbaro, Guanajuato. Foto: N+

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En Acámbaro una mujer fue encontrada muerta con impactos de arma de fuego en la comunidad de Agua Caliente, por lo que autoridades investigan y buscan a los responsables.

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