Asesinan a Mujer y su Cuerpo es Encontrado en Acámbaro; Autoridades Investigan los Hechos

La noche del pasado lunes 10 de agosto fue localizado el cuerpo de una mujer que se encontraba inconsciente a un lado de la carretera que da acceso a la comunidad de Agua Caliente en Acámbaro.

Fueron habitantes de la localidad que regresaban a sus casas de trabajar, quienes reportaron el hallazgo a la Central de Emergencias 911.

La víctima presentaba impactos por arma de fuego

Personal de Seguridad Pública Municipal arribo al lugar para acordonar la zona y confirmar la denuncia de la localización de la víctima.

Foto: N+

Paramédicos de Cruz Roja que llegaron a la zona, ubicada antes de una de las curvas que dan acceso a la comunidad de Agua Caliente. Tras revisar a la mujer que se encontraba boca arriba, los socorristas pudieron detectar que ya no contaba con signos vitales.

Autoridades no han dado a conocer la identidad de la mujer asesinada

De acuerdo a los primeros reportes, la víctima presentaba disparos por arma de fuego y era originaria de la comunidad donde fue encontrada.

Elementos de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato fueron notificados de los hechos, por lo que llegaron a realizar la apertura de una carpeta de investigación.

El cuerpo de la mujer, de quien no se dio a conocer su identidad, fue levantado por personal del Servicio Médico Forense y trasladado a practicarle la necropsia de ley.

Del o los responsables se desconoce su paradero, por lo que agentes implementaron un operativo de búsqueda para su localización.