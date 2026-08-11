Últimos Días para No Perder Línea Celular: El Sábado Termina Registro para Este Número
La fecha límite para registrar las líneas se aproxima; te contamos qué pasa en caso de que no lo hagas
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La fecha límite para registrar las líneas se aproxima; te contamos qué pasa en caso de que no lo hagas
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Te quedan pocos días para no perder tu línea de celular, en N+ te decimos para que número termina el registro el próximo sábado.
Considera que el proceso de registro de líneas celulares en México mantiene diferentes fechas límite, determinadas por el último dígito del número telefónico.
Para las líneas que terminan en 0, el plazo concluye este sábado 15 de agosto de 2026. Considera que el registro tiene como objetivo asociar un número con los datos de su titular.
José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, explicó durante la conferencia matutina del pasado 28 de julio de 2026, que el calendario contempla fechas diferenciadas para evitar una saturación en los procesos de registro.
Si una persona intenta realizar una recarga sin haber vinculado previamente su número, tendrá que completar el registro para poder continuar utilizando la línea.
De acuerdo con Peña Merino, la vinculación es realizada por las empresas de telefonía. El gobierno no almacena directamente esta información.
Para asociar la línea, las compañías solicitan los datos correspondientes al titular, como el nombre y la CURP, de acuerdo con el esquema explicado por el funcionario.
La información permanece bajo resguardo de las empresas que proporcionan el servicio.
FBPT