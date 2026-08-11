Sociedad

Últimos Días para No Perder Línea Celular: El Sábado Termina Registro para Este Número

La fecha límite para registrar las líneas se aproxima; te contamos qué pasa en caso de que no lo hagas

Uso de celulares en México. Foto: Cuartoscuro | ArchivoDos hombres utilizan su celular para buscar información. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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