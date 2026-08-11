Festival Baja Beach Fest 2026 Deja Derrama de 72 Millones de Pesos en Playas de Rosarito

El Baja Beach Fest 2026 dejó una derrama económica estimada en 72 millones de pesos por concepto de ocupación hotelera en Playas de Rosarito, luego de reunir alrededor de 25 mil personas por día durante los tres días del evento.

El festival se realizó los días 7, 8 y 9 de agosto y, de acuerdo con autoridades municipales y representantes del sector hotelero, concluyó con saldo blanco en materia de seguridad.

César Rivera, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Playas de Rosarito, señaló que el evento representó uno de los fines de semana con mayor ocupación hotelera del año.

Hoteles alcanzaron 97% de ocupación durante el festival

De acuerdo con el representante del sector hotelero, entre el jueves y el domingo se registró aproximadamente 97% de ocupación en los establecimientos de Playas de Rosarito.

Rivera explicó que la estimación de 72 millones de pesos de derrama económica corresponde únicamente al hospedaje y que los números todavía se encontraban en proceso de cierre tras la conclusión del festival.

Además de la ocupación hotelera, el evento generó actividad económica en restaurantes, comercios y otros servicios relacionados con la atención de visitantes.

Reportan 35 detenidos y más de 13 mil personas en playas

En materia de seguridad, el Ayuntamiento de Playas de Rosarito informó que 35 personas fueron detenidas por distintas faltas administrativas durante los tres días del festival.

Por su parte, la Dirección de Protección Civil Municipal reportó una afluencia acumulada de aproximadamente 13 mil 500 personas en las playas durante el fin de semana.

Del total, alrededor de 300 bañistas fueron atendidos por acciones preventivas, mientras que cuatro personas recibieron atención por picaduras de mantarraya.

Para atender la afluencia de visitantes y mantener las condiciones de seguridad durante el Baja Beach Fest, se desplegó un operativo con participación de distintas corporaciones.

En las acciones participaron elementos de la Guardia Nacional, Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, Fiscalía General del Estado, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de Playas de Rosarito, así como personal de Bomberos y Cruz Roja.

De acuerdo con las autoridades, el festival concluyó sin incidentes de gravedad, mientras que los cuerpos de emergencia mantuvieron presencia en las zonas de mayor concentración de personas.

Información Pamela Mercado

APG