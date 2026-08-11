Sociedad

Festival Baja Beach Fest 2026 Deja Derrama de 72 Millones de Pesos en Playas de Rosarito

El festival reunió cerca de 25 mil personas por día y generó 97% de ocupación hotelera durante el fin de semana en Playas de Rosarito

Baja Beach Fest deja derrama de 72 millones de pesos en Playas de RosaritoBaja Beach Fest Deja Derrama de 72 Millones de Pesos en Playas de Rosarito | Foto: N+

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