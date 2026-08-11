Cine

La Polémica por la que 'Macabro' Retiró de su Programación 'Ice Cream Man', de Eli Roth

El Festival Macabro canceló la proyección de "Ice Cream Man" de Eli Roth tras presión de colectivos por sus posturas sobre Israel y Gaza.

macabro-retira-pelicula-ice-cream-man-eli-roth-polemicaFoto: Getty Images

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El Festival Macabro cancela 'Ice Cream Man' de Eli Roth por presión de colectivos. ¿Qué opinas sobre el impacto de las posturas políticas en el cine?

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