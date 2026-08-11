La Polémica por la que 'Macabro' Retiró de su Programación 'Ice Cream Man', de Eli Roth

El Festival Internacional de Cine de Horror Macabro anunció el retiro de Ice Cream Man, la más reciente película de Eli Roth, de su edición 2026, luego de que colectivos del gremio cinematográfico presionaran por las posturas públicas del director en torno al conflicto entre Israel y Palestina.

El anuncio del festival

A mediados de julio, Macabro había confirmado la inclusión de Ice Cream Man,también conocida como El Heladero: Dulce Sabor a Muerte, en su programación, e incluso el propio Roth grabó un video promocional para anunciar su participación. Sin embargo, el 10 de agosto el festival, que este año celebra su edición número 25, publicó un comunicado en el que informó que la cinta saldría de la cartelera.

"Es una decisión que tomamos en congruencia con los valores que han acompañado a Macabro durante estos 25 años", señalaron los organizadores, quienes explicaron que cada película seleccionada representa una oportunidad de diálogo con el público y con el contexto en el que se presenta.

El festival no detalló cuáles fueron los señalamientos específicos que recibió ni qué aspecto puntual de la producción motivó la salida, aunque agradeció a quienes se acercaron a compartir sus inquietudes.

La presión de los activistas

El colectivo Trabajadorxs del Cine por Palestina, criticó en redes la permanencia de la cinta en la programación por el historial público de declaraciones que consideran problemáticas del director respecto al pueblo palestino. En su publicación del 10 de agosto, el grupo exigió que Macabro asumiera responsabilidad y retirara la película de su programación y distribución, además de pedir a Diamond Films México, distribuidora de la cinta en el país, que tomara la misma medida. Hasta el cierre de esta nota, la distribuidora no se había pronunciado al respecto.

Los colectivos también plantearon una crítica de fondo: piden que este tipo de revisiones no sean reacciones tardías, sino filtros aplicados desde la selección de cada título. "Como comunidad artística no podemos dejar pasar a directores como estos sin un filtro político y humano, mucho antes de lanzar convocatorias promocionándoles", afirmaron.

Por qué Eli Roth está en el centro de la controversia

Roth, conocido por películas como Cabin Fever, Hostel y The Green Inferno, así como por interpretar a Donny "el Oso Judío" Donowitz en Bastardos sin gloria, es identificado como una de las voces más firmes del sionismo en Hollywood.

El director ha mostrado respaldo público a soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) y en 2024 condenó el discurso de Jonathan Glazer al recibir el Oscar a Mejor Película Internacional por The Zone of Interest, en el que el cineasta británico se pronunció contra el uso de la identidad judía para justificar la ocupación en Gaza.

En el verano de 2025, tras la interceptación por parte de Israel de una embarcación con activistas,entre ellos Greta Thunberg, que buscaba llevar ayuda humanitaria a Gaza, Roth retomó en sus redes una imagen viral de la activista sueca y escribió que debería "ser devorada por caníbales", un comentario que reavivó las críticas en su contra.

El contexto de la película

Ice Cream Man narra la historia de un misterioso vendedor de helados que llega a un pequeño pueblo llamado Bayleen Bay y cuyos productos provocan que los niños que los consumen se vuelvan violentos. La cinta ha tenido una recepción crítica adversa, con calificaciones de alrededor de 28-29% entre crítica y audiencia especializada.

Macabro continuará con el resto de su programación 2026, que incluye funciones en sedes como la Biblioteca México los días 14, 15, 20, 21 y 22 de agosto, con entrada libre.