Astronomía

Otro Fenómeno se Verá en el Cielo antes de Eclipse Solar 2026: Alerta por Medusa Espacial

Aquí te explicamos qué es una medusa espacial y cuándo se podría ver el fenómeno

Cohete Falcon 9Lanzamiento del cohete Falcon 9. Foto: X @SpaceX

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Prepárate para el espectáculo: el fenómeno de la medusa espacial podría iluminar el cielo tras el lanzamiento del cohete Starlink 17-49. Te contamos más.

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