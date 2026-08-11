Otro Fenómeno se Verá en el Cielo antes de Eclipse Solar 2026: Alerta por Medusa Espacial

El lanzamiento de un cohete podría generar el efecto conocido como medusa espacial; aquí te contamos qué pasará antes del histórico eclipse solar de agosto de 2026.

¿Qué es una medusa espacial?

De acuerdo con Space Jellyfish Alerts, plataforma de John Kraus, asistente especial de comunicaciones de la NASA, hoy se podría registrar el fenómeno conocido como “medusa espacial”, que ocurre luego del lanzamiento de un cohete.

Según Space Jellyfish Alerts, los penachos de escape del cohete en expansión son iluminados por el Sol, mientras que los observadores están en oscuridad local.

De acuerdo con la plataforma de John Kraus, el cohete Starlink 17-49 entraría en la luz solar después de su lanzamiento, en California.

Sin embargo, la plataforma de John Kraus aclaró que la herramienta no es perfecta, pues se trata de un recurso sobre la visibilidad del lanzamiento y señaló que su funcionalidad principal de software se creó, en gran medida, mediante inteligencia artificial, aunque subrayó que los resultados no son generados con IA, y ha sido validada con un amplio conjunto de datos de escenarios de lanzamiento reales y experiencias de visualización subjetivas.

La herramienta precisó que la visibilidad del lanzamiento se ve influenciada por numerosas variables del mundo real, como pueden ser condiciones meteorológicas y atmosféricas.

La plataforma indicó que la información utilizada para crear su servicio y proporcionar este tipo de predicciones, “se basa íntegramente en recursos públicos, oficiales y de acceso libre”.

Cabe destacar que la empresa SpaceX lanzó el 8 de agosto de 2026 el cohete Falcon 9, desde California, con 24 satélites.

Este martes, SpaceX lanzó al espacio 29 satélites más, desde Florida, en Estados Unidos.