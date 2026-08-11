Sociedad

Valle Hermoso se Queda sin Agua Potable por Contingencia en Canales de Abastecimiento

COMAPA informó sobre una contingencia que afecta el suministro de agua potable en la ciudad.

Valle Hermoso se Queda sin Agua Potable por Contingencia en Canales de AbastecimientoValle Hermoso se Queda sin Agua Potable por Contingencia en Canales de Abastecimiento. Foto: N+

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Valle Hermoso sin agua potable por contingencia en canales. COMAPA trabaja con CONAGUA para solucionar.

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