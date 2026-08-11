Valle Hermoso se Queda sin Agua Potable por Contingencia en Canales de Abastecimiento

COMAPA Valle Hermoso informó que por el momento no puede suministrar agua potable a la ciudad, debido a una contingencia en el suministro de agua de la red hidráulica de los canales a cielo abierto.

A través de un aviso, el organismo operador explicó que la situación se presentó en el sistema de abastecimiento a cargo de la Comisión Nacional del Agua, por lo que el líquido no está llegando a la planta potabilizadora de Valle Hermoso.

Ante la falta de agua en la planta, COMAPA señaló que no es posible llevar a cabo el proceso de potabilización ni distribuir el servicio a los habitantes de la ciudad.

COMAPA de Valle Hermoso espera restablecimiento del suministro de agua potable

El organismo aclaró que la situación es ajena a COMAPA Valle Hermoso y aseguró que ya mantiene comunicación directa con CONAGUA para conocer el avance de la contingencia y esperar la liberación del agua hacia el canal de abastecimiento.

Por el momento, no se ha establecido una hora para la normalización del servicio, por lo que COMAPA pidió a la población tomar previsiones y racionar el agua que tengan almacenada.

El organismo indicó que el suministro se normalizará una vez que CONAGUA libere nuevamente el agua hacia el canal que abastece a la planta potabilizadora de Valle Hermoso.

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