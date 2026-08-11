Sociedad

Karla Planter Afirma que la UDG No Tiene Adeudo con el Siapa

La rectora de la UDG, Karla Planter, informó que esta casa de estudios no tiene un adeudo con el Siapa, incluso no dijo que no hay medidores en los planteles

UDGLa UDG confirmó que no tiene adeudo con el Siapa. Foto: N+

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La UDG no tiene deuda con el Siapa, afirma Karla Planter. La falta de medidores es la razón. La universidad trabaja para instalarlos y comenzar pagos

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