Karla Planter Afirma que la UDG No Tiene Adeudo con el Siapa

La rectora de la Universidad de Guadalajara (UDG), Karla Planter, informó que los edificios de esta casa de estudios no cuentan con medidores del Siapa, por lo que no existe una deuda con este organismo.

“Nosotros estamos en el trabajo con ellos para la instalación de los medidores en las distintas entidades productivas para ya empezar a hacer el pago. Es que no hay deuda porque nunca ha habido medidores, no hay deuda”, explicó Planter.

La UDG trabaja con el Siapa para instalar medidores

Sin embargo, la UDG trabaja con el Siapa para la instalación de los medidores. Karla Planter añadió que sí hay planteles con mala calidad del agua, aunque sin afectaciones de enfermedades hasta el momento.

De acuerdo a la rectora, con la Ley Orgánica, las actividades de docencia, investigación y la vinculación, todos los planteles se exentan del pago, ya que con este trabajo retribuye de manera social.

Mientras que entidades productivas como teatros y auditorios, sí entrarán en el pago.

Por su parte, el director general del Siapa, Ismael Jáuregui, reconoció el acercamiento de la UDG para convenir el pago necesario por los adeudos.