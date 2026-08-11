Estos Son los Países Que Cuentan con Alerta Sísmica: Así Advierten por Terremotos

El sismo de magnitud 7.4 ocurrido en Colombia, así como el terremoto doble de magnitudes 7.2 y 7.5 ocurrido en Venezuela, han puesto de relieve la inmensa mayoría de países no cuentan con sistemas de alerta sísmica. Te decimos qué otras naciones además de México han conseguido desarrollar sistemas de este tipo para advertir sobre temblores inminentes.

Esta ventaja hace posible el sistema de alerta sísmica en México

El planeta Tierra es una gran esfera de roca incandescente envuelta en una delgada capa de mineral frío que llamamos litósfera. Es capa no es fija, por el contrario se mueve siguiendo las corrientes de magma que fluyen por debajo.

Este movimiento es la razón detrás de los sismos, así como de la actividad volcánica que vemos en la superficie del planeta. Aunque cada vez entendemos más cómo se mueven las placas tectónicas y qué fuerzas las empujan, aún no es posible predecir terremotos.

Sin embargo, algunos países han conseguido desarrollar sistemas de alerta temprana capaces de advertir con decenas de segundos sobre un sismo inminente. En México la alerta sísmica es posible gracias a que nuestras comunicaciones ocurren a la velocidad de la luz, mientras que las ondas sísmicas tardan decenas de segundos en viajar de un punto a otro.

Esta diferencia vuelve posible que la población en el centro del país reciba una advertencia hasta con un minuto de ventaja, según el sitio del epicentro. Por desgracia, no es posible implementar este tipo de tecnología en todos los países que se ubican en zonas de alta sismicidad.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Aumenta a Más de 250 la Cifra de Muertos por el Sismo en Colombia

¿Qué otros países tienen alerta sísmica además de México?

En algunos casos el mayor impedimento recae en los costos, mientras que en otros se debe a que las poblaciones se ubican directamente sobre las zonas sísmicas. De ahí que solo una decena de países pueda operar sistemas de alerta temprana.

México fue el primer país que desarrolló e implementó un sistema de alerta sísmica masiva. En 1991 entró en operación el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX), conformado originalmente para advertir a la Ciudad de México. Este sistema depende del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES). En 2003 el sistema se extendió hacia Oaxaca.

El siguiente país en desarrollar un sistema de alerta temprana fue Japón. Hoy en día, este es el sistema más robusto pues cuenta con un millar de estaciones simográficas, tanto en superficie como submarinas. La lista completa de países con alerta sísmica es la siguiente:

México

Japón

Italia, su sistema de alerta comenzó a operar en 2009

Taiwán; su sistema cuenta con varios centenares de estaciones que recaban información sobre la actividad sísmica.

Turquía

Rumania

Chile; su sistema también advierte sobre posibles tsunamis

Estados Unidos; este sistema se concentra en California, una de las zonas de mayor actividad sísmica del país

China

Cabe señalar que Google cuenta con un sistema propio de alerta temprana que emplea los acelerómetros en cada teléfono Android. No obstante, el sistema ha fallado en momento críticos, como el sismo de Turquía ocurrido en 2023 que dejó un saldo de 50 mil muertos.