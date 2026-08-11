Ciencia y Tecnología

Estos Son los Países Que Cuentan con Alerta Sísmica: Así Advierten por Terremotos

México se encuentra entre los pocos países con sistemas de alerta sísmica capaces de advertir a la población sobre un sismo inminente; te decimos qué otras naciones cuentan con sistemas de este tipo

Alerta durante simulacro¿Qué países tienen alerta sísmica? Foto: Cuartoscuro

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