Eclipse Solar del 12 de Agosto 2026: ¿A Qué Hora Es en México el Inicio, Punto Máximo y Fin?

Hoy se vivirá uno de los eventos astronómicos más esperados del año, y para que nadie se lo pierda, acá te decimos a qué hora es el eclipse solar del 12 de agosto 2026 en México, con los horarios de inicio, punto máximo y fin.

Más de dos años después de la última vez que la luna tapó totalmente el sol para los humanos, este miércoles volverá a suceder este fenómeno y en notas previas ya te explicamos cuáles son las 4 fases que se verán y qué otros acontecimientos se podrán disfrutar.

Para que no te pierdas el eclipse solar hoy 12 de agosto 2026, en N+ te llevaremos el Liveblog con todas las noticias sobre este fenómeno, así como las mejores fotos y videos en tiempo real del momento exacto en el que la Luna tape al Sol.

Horarios del eclipse del 12 de agosto: inicio, punto máximo y fin

El evento astronómico de hoy tendrá una duración aproximada total de casi dos horas, mientras que el momento de totalidad o oscuridad será de entre 1 y 2 minutos. Estos son los horarios en México:

Inicio de la fase parcial: entre las 11:30 y 11:37 am en el centro de México.

Punto máximo: entre las 12:27 y las 12:32 pm en el centro de México.

Fin de la fase parcial: entre las 13:20 y 13:24 pm en el centro de México.

En este contexto, en ciudades como Mazatlán, Los Cabos y Tijuana, el inicio del eclipse solar del 12 de agosto será a las 10:30 de la mañana, el punto máximo a las 11:30 am y el final será a las 12:20 pm, aproximadamente.

Mientras que en los municipios de Quintana Roo, el horario de inicio de la fase parcial del eclipse será a las 12:30 horas, la totalidad se alcanzará a las 13:30 pm y el fin de la fase parcial será a las 14:30 horas, aproximadamente.

¿Se verá en México el eclipse solar del 12 de agosto?

Desafortunadamente para los mexicanos, este fenómeno no será visible en ninguna parte de nuestro país, sin embargo, los amantes de la astronomía podrán seguir el evento en vivo por internet. Aquí te decimos dónde ver la transmisión online.

Infografía de cómo se forma un eclipse solar. Imagen: N+

Los lugares que sí se oscurecerán por el eclipse solar total del 12 de agosto 2026 son los siguientes, de acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés):

Groenlandia.

Islandia.

Océano Atlántico.

Norte de Rusia.

España.

Una pequeña parte de Portugal.

Estas zonas no serán las únicas que tengan la fortuna de disfrutar del evento astronómico, ya que también podrá verse de manera parcial en gran parte del hemisferio norte, en estas regiones:

Zona del norte de Estados Unidos, desde Carolina del Norte hasta Alaska.

La mayor parte de Canadá.

Casi todos los países de Europa.

El noroeste de África.

PPP