Ciencia y Tecnología

Eclipse Solar del 12 de Agosto 2026: ¿A Qué Hora Es en México el Inicio, Punto Máximo y Fin?

Conoce los horarios en México del eclipse del 12 de agosto para que no te pierdas el momento en el que la luna cubrirá de forma total al sol

Conoce A Qué Hora Es el Eclipse del 12 de Agosto 2026El eclipse solar será el primero total desde el 2024. Foto: Cuartoscuro
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+