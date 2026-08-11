Sociedad

INE Dice en Cuántos Días te Entrega Credencial para Votar en 2026: Ahora Tarda Menos

El Instituto Nacional Electoral indica que avanza en la normalización de los tiempos de entrega de la credencial para votar

Una persona espera su turno para ingresar al módulo del INE a tramitar su credencial para votar en mayo 2021. Foto: Cuartoscuro | ArchivoUna persona espera su turno para ingresar al módulo del INE a tramitar su credencial para votar en mayo 2021. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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El INE optimiza su proceso: ahora la credencial para votar se entrega en menos días.

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