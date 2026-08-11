INE Dice en Cuántos Días te Entrega Credencial para Votar en 2026: Ahora Tarda Menos

El Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer que ya se redujo el plazo para entregar la credencial para votar a quienes hayan realizado el trámite, por lo que aquí te decimos en cuántos días entregan el documento desde este mes de agosto 2026.

En un comunicado, el organismo informó que avanza en la normalización de los tiempos de producción, distribución y entrega de la credencial.

Y que además mantiene acciones permanentes para regresar gradualmente al plazo ordinario de nueve días naturales, luego del periodo de transición asociado al inicio y distribución de la producción del nuevo modelo de la credencial para votar.

Dijo que luego de la optimización de la línea de producción del nuevo modelo, el excedente acumulado de credenciales por producir fue abatido desde el 6 de julio y actualmente el proceso presenta un flujo constante.

¿En cuántos días te entregan la credencial para votar?

De acuerdo con los datos oficiales, la estabilización permitió al Instituto reducir progresivamente los tiempos comprometidos de entrega de la credencial para votar a la ciudadanía.

“A partir del 3 de agosto, el plazo pasó de 15 a 12 días naturales en la mayoría de los módulos, como parte de la estrategia para regresar gradualmente a los nueve días ordinarios”, informó.

De igual manera, informó los resultados de credenciales producidas al momento:

Al corte del 7 de agosto, se han producido 3 millones 339 mil 492 de credenciales.

Lo anterior considerando las correspondientes a territorio nacional y las emitidas para mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero.

Todas fueron revisadas por el área de Control de Calidad del Instituto.

3 millones 265 mil 238 fueron embarcadas para su distribución.

“El proceso de producción opera actualmente con un flujo constante y se han optimizado las distintas etapas que van desde la personalización de las credenciales hasta su clasificación, empaque y distribución. Estas acciones han permitido agilizar progresivamente su envío hacia los Módulos de Atención Ciudadana”, sostuvo.

En camino al plazo de 9 días

En el comunicado, el INE reiteró que mantiene como objetivo regresar al plazo ordinario de nueve días naturales para la entrega de la credencial para votar.

Para ello, se monitorean los tiempos que transcurren entre el envío de las credenciales y su recepción y registro en los módulos, con el propósito de identificar áreas de mejora y optimizar su distribución en los 525 puntos de distribución activos.

“El Instituto continuará con el seguimiento permanente de la producción y distribución de las credenciales y con las medidas necesarias para reducir progresivamente los tiempos de entrega hasta alcanzar nuevamente el plazo ordinario garantizando a la ciudadanía un servicio oportuno, seguro y confiable con miras al Proceso Electoral Federal y Concurrente con los procesos electorales locales 2026-2027”, apuntó.

SPB