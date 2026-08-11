Protección Civil de Morelos Aclara Reportes de Enorme Columna de Humo en Cuernavaca

La Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos (CEPCM) informó que cuerpos de emergencia realizaron recorridos de supervisión en la zona norte de Cuernavaca tras reportes sobre una presunta explosión, sin localizar indicios que confirmaran la ocurrencia del incidente.

Lo que dice Protección Civil sobre la explosión en Cuernavaca

De acuerdo con la CEPCM, los recorridos se llevaron a cabo derivado de reportes sobre una presunta explosión en la zona norte de Cuernavaca.

Los cuerpos de emergencia acudieron al punto señalado y no localizaron indicios que confirmaran la ocurrencia de dicho incidente.

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Datos clave del reporte de Protección Civil Morelos

La presunta explosión se ubicó en la zona norte de Cuernavaca.

Cuerpos de emergencia realizaron recorridos de supervisión en el punto señalado.

No se localizaron indicios que confirmaran la ocurrencia del incidente.

Protección Civil Morelos habilitó el número (777) 100 0515 para reportes o solicitudes de auxilio, con atención las 24 horas.

El contexto de los primeros reportes en redes sociales

Los primeros reportes sobre una presunta explosión surgieron horas antes en redes sociales, donde una publicación señalaba una columna de humo cerca de la colonia Lomas de Ahuatlán, en Cuernavaca, y describía que vecinos habrían escuchado una fuerte detonación.

Ese reporte no contaba, en ese momento, con confirmación de alguna autoridad.

CT