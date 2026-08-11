Accidentes

Protección Civil de Morelos Aclara Reportes de Enorme Columna de Humo en Cuernavaca

Protección Civil Morelos descartó indicios de una explosión en la zona norte de Cuernavaca tras recorridos de supervisión en el punto señalado por reportes en redes sociales

Explosión en Cuernavaca Hoy Reportan Enorme Columna de Humo en MorelosFoto: Alertas 24H Morelos

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