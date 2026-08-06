Así Se Ve la Superficie del Sol en Alta Resolución: Video Muestra Cómo se Mueve

El avance de la tecnología permite que científicos revelen imágenes nunca antes vistas de la superficie visible del Sol, en alta resolución; aquí puedes ver foto y videos del hallazgo que podría redefinir nuestra comprensión sobre la dinámica de la estrella del centro de nuestro sistema solar, donde se muestran pequeños vórtices de plasma.

Las nuevas imágenes del Sol fueron captadas por el telescopio solar Daniel K. Inouye, el más grande del mundo, ubicado en la isla de Maui, en Hawái, Estados Unidos, y que pertenece a la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos.

El Observatorio Solar Nacional de Estados Unidos encabezó el estudio sobre una región en la fotosfera -la superficie visible del Sol- magnéticamente activa cercana a una mancha solar, con la participación del Instituto Max Planck de Alemania y el resultado fue publicado el 5 de agosto de 2026, en la revista Nature.

Foto y videos de la superficie del Sol en la mayor resolución

A continuación, te mostramos en foto y videos cómo se ve la superficie del Sol, en las recientes imágenes en alta resolución.