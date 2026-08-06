Ciencia y Tecnología

Así Se Ve la Superficie del Sol en Alta Resolución: Video Muestra Cómo se Mueve

Científicos revelan imágenes nunca antes vistas de la superficie del Sol, un gran avance para la física solar

Sonda Parker de la NASA acercándose al SolSonda Parker de la NASA acercándose al Sol. Foto: Reuters | Archivo

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Imágenes inéditas del Sol muestran vórtices de plasma que podrían redefinir la actividad solar. ¿Cómo afecta esto a nuestra tecnología y clima espacial? Descúbrelo aquí.

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