Ciencia y Tecnología

Ataques Autónomos de IA: Modelo de Meta Hackea a Otra Empresa y Crece Temor por Bots Sin Control

Gobiernos del mundo alertan que la IA ha mostrado comportamientos 'autónomos y engañosos' nunca vistos durante pruebas de ciberseguridad

Ataques Autónomos de IA: Modelo de Meta Hackea Otra Empresa y Crece Temor por Bots Sin ControlIlustración del logotipo de Meta y la palabra "AI" impresos en 3D. Foto: Reuters

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Meta se suma a Anthropic y OpenAI luego que sus modelos de IA también lograron hackea los sistemas de otras tres empresas

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